Handball Handball: Rückschläge für Blaustein und Söflingen

Blaustein/Söflingen / seb/pk

Sowohl Blaustein als auch die TSG Söflingen haben nach dem guten Saisonstart in der BWOL auswärts einen Rückschlag kassiert. Dabei unterlag der TSV bei der bis gestern sieglosen SG Heddesheim mit 27:29 (14:16). Gegen die offensive Deckung des Aufsteigers tat sich die Mannschaft von Trainer Tim Graf die gesamte Partie über schwer. „Wir haben uns zu wenig ohne Ball bewegt“, nannte der Coach den Hauptgrunde für die erste Saisonniederlage. Der Ausfall von Torjäger Philipp Frey konnte von Jannik Staiger (4 Tore) sowie Patrick Rapp als sicherer Siebenmeterschütze zwar sportlich kompensiert werden, trotzdem machte sich das Fehlen des Linksaußen in der Personaldecke bemerkbar. Zumal Marcel Glück wegen einer Schulterverletzung nicht einsatzfähig war.

Blaustein konnte in der gesamten Partie nicht einmal in Führung gehen, blieb aber bis zur 54. Minute dran. Doch nach dem letztmaligen Ausgleich durch Rapp zum 25:25 folgten fünf torlose Minuten, die Heddesheim zur Entscheidung nutzte und auf 29:25 davonzog.

Nicht besser erging es der TSG Söflingen beim TV Plochingen, gegen den sie die vierte Niederlage in Serie kassierte. Das 25:30 ist die erste Pflichtspielniederlage für Neu-Trainer Steffen Klett. Der haderte nach dem Spiel vor allem mit den verpassen Möglichkeiten. „Wir haben bei einer Top-Mannschaft gespielt, die eine sehr große individuelle Klasse hat und haben zu viele Fehler gemacht.“

Das Spiel in der Schafhausäckerhalle vor 250 Zuschauern begann ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Söflinger. „Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen und haben auch eine Phase, wo wir zwei Tore vorlegen können“, so Klett. Nachdem die TSG mit 4:3 und 6:5 vorne lag und Plochingen jeweils direkt ausglich, häuften sich nach zehn Minuten die Fehler, dennoch blieb die Partie bis zum 10:10 (24. Minute) offen. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gastgebern die erste Zwei-Tore-Führung, die sie auch in die Pause nahmen (14:12).

Nachdem Plochingen auf 18:14 davon gezogen war, gelang Uros Krasovec der 17:18-Anschlusstreffer. Doch angeführt vom achtfachen Torschützen Lukas Fischer hielten sie mit zwei Treffern den Vorsprung konstant. Wieder vollzählig erhöhten die Gastgeber den Vorsprung und schafften mit dem 26:21 in der 52. Minute die Vorentscheidung, welche zur ersten Saisonniederlage führte.

Mit 4:2 Punkten steht die TSG trotz der Niederlage als Vierter weiterhin in der oberen Tabellenhälfte. Einzig Konstanz konnte bisher alle drei Partien für sich entscheiden. Für Söflingen stehen nun drei Heimspiele in Serie an, zum Auftakt kommt am Sonntag Weinsberg.