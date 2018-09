Handball Handball: Lehr und Burlafingen haben dieselben Ziele

TV Gerhausen: Mit neuem Trainer zu alter Stärke

Nachdem Philipp Gyaja aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, haben die Landesliga-Handballerinnen des TV Gerhausen in Bernhard „Be“ Zeiler einen neuen Trainer gefunden. Mit ihm soll an die starke vergangene Saison angeknüpft werden, als die Aufstiegsrelegation nur um ein Tor verpasst wurde und der TV lediglich zwei Punkte Rückstand auf Meister Zizishausen hatte. Der Aufstieg muss dabei allerdings nicht zwingend herausspringen. Die Abgänge von Jana Glanz (hat aufgehört), Franziska Kaupp (Burlafingen) und Marie Prinz (Urach) soll mit Spielerinnen aus der eigenen A-Jugend aufgefangen werden. Zum Saisonauftakt kommt heute (18 Uhr) mit Neuffen ein Altbekannter in die Dieter-Baumann-Halle.