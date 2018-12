Handball Handball: Hohenems versucht es in Langenau mit Härte

Langenau / seb

Als Tabellenletzter muss man sich etwas einfallen lassen, um das Ruder noch herumzureißen und dem Abstieg zu entgehen. Das hat der HC Hohenems, der sich in der Handball-Württembergliga in dieser prekären Situation befindet, getan und es in Langenau mit Härte versucht. Keine gute Idee, vor allem nicht in der Pfleghofhalle – doch das konnten die Österreicher vor Spielbeginn nicht wissen, war es für sie doch der Premierenauftritt in dieser Halle, in der den Zuschauern schon so manche ruppige Partie geboten wurde.

Immerhin hatte das Spiel so einen gewissen Unterhaltungswert, denn sportlich hat Hohenems – zumindest in der Besetzung vom Samstagabend – in der Liga nichts zu suchen. 15 Minuten dauerte es, dann war klar, dass Langenau sich nicht noch einmal so einen Ausrutscher wie vergangene Woche in Herbrechtingen erlauben wird. Nach dem schnellen 11:5 war klar, dass es nur um die Höhe des Heimsiegs geht. Während sich angesichts dieser frühen Erkenntnis bei den Hausherren der in solchen Situationen übliche Schlendrian einschlich, suchte der österreichische Württembergligist sein Heil in der Härte. Zehn Zeitstrafen gab es dafür, womit die Gäste statistisch ein Drittel der Partie in Unterzahl waren. Die Hausherren übten sich im Gegenzug in ungewohnt vornehmer Zurückhaltung und musste nur viermal auf die Bank.

Zu allem Überfluss für Hohenems kam Torhüter Roland Ropoli in der 32. Minute beim Stand von 18:12 außerhalb des Wurfkreis beim Gegenstoß zu spät, traf Simion Buck im Gesicht und wurde disqualifiziert. Da er der einzige Keeper der Gäste war, stand für die restlichen 28 Minuten ein Feldspieler im Tor, der hin und wieder angeschossen wurde. Angesichts dieses Spielverlaufs waren die Gäste mit dem 28:39 (12:17) noch gut bedient.

TV beendet die Negativserie

Quasi auf dem Weg nach Österreich konnte der TV Gerhausen einen überraschenden Punktgewinn verbuchen. Das Team von Trainer Jochen Trinkner kam beim Tabellenvierten MTG Wangen zu einem 28:28 (14:14) und belohnte sich damit für seinen Kampfgeist. Knapp acht Minuten vor dem Ende führten die Hausherren mit 27:23, binnen fünf Minuten dreht Gerhausen aber die Partie und ging mit 28:27 in Führung. Am Ende musste der TV noch den Ausgleich hinnehmen, doch angesichts von zuletzt sechs punktlosen Spielen ist auch das Unentschieden für Gerhausen als Erfolg zu werten.

Beste Werfer Langenau: Junginger 7/1, Schenk, Heinrich je 6, Braun 4/1.

Beste Werfer Gerhausen: P. Maier, J. Brinz je 7, Bux 5, P. Mayer 5/5.