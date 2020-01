Die Drittliga-Handballer des TSV Blaustein und ihr Trainer Sandro Jooß gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Freitagnachmittag wenige Stunden vor dem Drittliga-Spiel gegen den HC Erlangen II mitteilte, bat Sandro Jooß um die sofortige Auflösung seines Vertrags. Am Donnerstagabend hatte Der Trainer des Handball-Drittligisten von der Blau erfahren, dass die Verantwortlichen die Zusammenarbeit zum Ende der Saison beenden wollten – ziemlich überraschend, hatte die Sportliche Leitung doch noch in einem Interview mit der Südwest Presse vor dem Restrundenauftakt vor drei Wochen betont, mit dem Trainer, der erst seit Juni 2019 im Amt war, längerfristig weitermachen zu wollen.

TSV Blaustein wollte Vertrag mit Sandro Jooß nicht verlängern

„Gemeinsam mit den Verantwortlichen aus der Abteilungsführung, sportlichen Leitung, der Mannschaft und dem Trainerteam wurden viele Gespräche geführt und die aktuelle Situation analysiert“, führte Handball-Abteilungsleiter Joachim Gerstlauer in einer Pressemitteilung des TSV Blaustein aus. „Dies alles hat aber nichts mit der Tabellensituation in der herausfordernden 3. Liga und einem möglichen Abstieg zu tun. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und die Entscheidung den Vertrag mit Sandro Jooß nicht über die Saison 2019/2020 fortzuführen, ist uns sehr schwergefallen.“

„Leider haben wir uns etwas „auseinandergelebt“ – wie man das so schön bei zwischenmenschlichen Beziehungen sagt. Und diese Harmonie in der Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen und dem Trainer ist bei uns, dem TSV, äußerst wichtig,“ wurde der sportliche Leiter Sebastian Schmid zitiert.

Nach dem Gespräch am Donnerstagabend hatte Jooß, der nach eigener Aussage „sehr enttäuscht“ von der Entscheidung der Verantwortlichen ist, um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten. „Das ist sehr schade, da wir uns gewünscht hatten mit ihm und seinem Konzept, Planungen und auch Konstanz bis zum Saisonende weiter zu machen. Wir respektieren natürlich seine Entscheidung, auch wenn sie für uns schmerzhaft ist“, reagierte Gerstlauer darauf in der Vereinsmitteilung.

Künftiger Trainer des TSV Blaustein in der 3. Handball-Liga offen

Wie der TSV Blaustein in der kommenden Handball-Saison 2020/2021 aufgestellt sein wird, könne aktuell noch nicht gesagt werden. Im Hintergrund laufen alle Vorbereitungen und Gespräche der Verantwortlichen auf Hochtouren. Auch, wer die Mannschaft am Freitagabend gegen HC Erlangen II trainiert, war zunächst offen.