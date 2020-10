Keine Menschenschlangen beim Einlass, kein Gedränge am Getränkestand und keine ausufernden Anfeuerungsrufe. Der Saisonstart des TSV Blaustein in der 3. Handball-Liga ist sehr diszipliniert abgelaufen. Zwar bot das 20:29 (8:13) in der Lixhalle gegen den TSB Heilbronn-Horkheim auf der Platte kaum Au...