Paukenschlag zum heimischen Jahresauftakt des TSV Blaustein in der 3. Handball-Liga: Trainer Sandro Jooß hat beim Handball-Drittligisten TSV Blaustein das Handtuch geworfen. Schon beim 23:23 (13:12) am Freitagabend gegen den HC Erlangen II fehlte der Coach bereits in der Lixhalle. Stattdessen betre...