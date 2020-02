Mehr als eine Woche nach dem Trainer-Abschied von Sandro Jooß treten die Drittliga-Handballer des TSV Blaustein am Samstag um 20 Uhr beim direkten Abstiegskonkurrenten TV Willstätt an. Allerdings erinnern sich die Blausteiner nicht gerne an das Vorrundenspiel zurück. Trotz einer damals positiven Entwicklung enttäuschte der TSV damals in allen Belangen gegen Willstätt und kassierte zu Recht eine 24:35-Klatsche. Doch diesmal wollen die Blausteiner sich nicht hergeben, sondern an die zuletzt gezeigte Leistung beim 23:23 gegen Erlangen II anknüpfen.

Nach der Bekanntgabe und Trennung von Trainer Sandro Jooß habe sich die Mannschaft wieder gefangen und sei nun auf die restlichen Spiele sehr fokussiert, berichtet der sportliche Leiter des TSV, Sebastian Schmid: „Die wenig populäre Entscheidung hat dennoch einen positiven Impuls gesetzt und man merkt der Mannschaft an, dass nun ein anderer Wind weht und das alle noch mehr mitziehen.“

Steffen und Christoph Spiß gehören zum Kern des TSV Blaustein

Zweite gute Nachricht ist die Tatsache, dass der Mannschaftskapitän an Bord bleibt. Steffen Spiß, mittlerweile langjähriger Vertreter der Blausteiner Handballfamilie, mehrfacher Aufsteiger und das Gesicht der ersten Mannschaft wird auch nächste Saison für den TSV Blaustein auflaufen. Und weil ein Spiß selten allein kommt, hat auch gleich sein Bruder Christoph für die nächste Saison zugesagt. Der pfeilschnelle Rechtsaußen trägt mit seinem Charakter wesentlich zum Auftreten der Mannschaft positiv bei. Schmid: „Wir freuen uns, den Kern der Mannschaft zusammenhalten zu können und blicken daher auch optimistisch in die neue Saison.“