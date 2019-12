Big Points im Kampf um den Klassenerhalt für die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen: Zwei Tage nach dem bitteren 28:29 gegen Bayer Leverkusen gewann das Team von Trainer Aleksandar Knezevic beim FSV Mainz 05 mit 27:17 und verschaffte sich mit diesem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf. „Unsere Abwehr hat überzeugt, und auch im Angriff lief es gut“, war Petra Adamkova erleichtert nach dem Start-Ziel-Sieg, der mit den mitgereisten Fans bejubelt wurde. „Sie haben uns wieder toll angefeuert. Vielen Dank dafür“, lobte die Kreisläuferin, der vier Tore gelangen.

Aggressive Abwehr der Göppingerinnen als Grundstein zum Erfolg

„Das waren sehr wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Jetzt wollen wir gegen Oldenburg nachlegen“, sagte Göppingens Trainer Aleksandar Knezevic, der in der „aggressiven Defensive“ den Grundstein zum Erfolg sah. Gestützt auf eine zudem gut aufgelegte Jasmina Jankovic im Tor kassierten die Frisch-Auf-Frauen im ersten Durchgang lediglich sieben Gegentreffer.

Vermisst wurde bei Frisch Auf Roxana Ioneac. Gerade erst nach ihrem Mittelhandbruch in den Kader zurückgekehrt, verletzte sich die Rückraumspielerin im Spiel gegen Leverkusen an der Ferse. Wie schwer, muss eine MRT-Untersuchung zeigen.

Die Göppingerinnen kompensierten den Ausfall und zogen den Gastgeberinnen von Beginn an mit einer konzentrierten Leistung den Zahn. Jankovic parierte gleich den von Elisa Burkholder abgeschlossenen ersten Angriff. Auf der Gegenseite holte Adamkova einen Siebenmeter heraus. Michaela Hrbkova scheiterte zwar an Nina Kolundzic, verwandelte aber den Nachwurf. In der Folge profitierten die Göppingerinnen von einigen überhasteten Aktionen des Tabellenletzten. Nach zwei von Larissa Platen verwandelten Siebenmetern keimte kurz Hoffnung auf, die die Frisch-Auf-Frauen mit drei Treffern in Serie im Keim erstickten. Trotzdem kam Mainz bis kurz vor der Pause wieder etwas heran. Die mit 9/6-Treffern erfolgreichste Werferin Iris Guberinic zeigte sich kurz vor der Halbzeitsirene aber nervenstark und traf per Strafwurf zum 11:7-Halbzeitstand aus Göppinger Sicht.

Führung der Frisch-Auf-Frauen betrug bis zu 14 Tore

In den zweiten 30 Minuten machten die Göppingerinnen dann kurzen Prozess. Nach Toren von Hrbkova und Guberinic zogen die Grün-Weißen rasch wieder auf sechs Tore Unterschied davon. Die klare Überlegenheit spiegelte sich bis zur 41. Minute auch im Zahlenwerk wider. Beim 21:11 führte das Knezevic-Team erstmals mit zehn, wenig später mit 14 Toren Differenz (25:11). Die mit zweimal zwei Minuten vorbelastete Morf-Bachmann kam dabei nur noch in der Offensive zum Einsatz. „Man hat gesehen, dass zwei Pluspunkte nicht unbedingt gleich zwei Pluspunkte bedeuten“, hatte der Mainzer Trainer Thomas Zeitz trotz der Tabellenkonstellation vor der „sehr erfahrenen“ Göppinger Mannschaft gewarnt. Und diese Routine spielte das Göppinger Team konsequent aus.

In den letzten zehn Minuten setzte Knezevic seinen kompletten Kader ein. Mainz nahm ebenfalls einige Wechsel vor und konnte sich gegen die nicht mehr mit aller Konzentration zu Werke gehenden und in Unterzahl agierenden Frisch-Auf-Frauen noch einige schöne Treffer erzielen. Torhüterin Kolundzic gelang es wenige Sekunden vor Schluss, einen Siebenmeter von Guberi­nic zu entschärfen, die zuvor alle sechs Würfe von der Linie aus verwandelt hatte.

Frank Höhmann

FSV Mainz 05: Nina Kolundzic, Schäfer; Soffel (1), Cipaian, Tina Kolundzic (1), Burkholder (2), Platen (6/3), Hartstock, Großheim (1), Gangel (1), Fischer (3), Bauer, Schulze (1), Hampel, Tinti, Reißberg (1).

Frisch Auf Göppingen: Jankovic, Zec; Brugger, Blanke, Schindler (4), Hrbkova (7), Guberinic (9/6), Morf-Bachmann (3), Adamkova (4), Krhlikar, Petrinja, Welter.

Schiedsrichter: Hannes/Hannes (Aachen/Frankfurt).

Zeitstrafen: 8:8 Minuten.

Zuschauer: 650.