Für die Spielmacherposition hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in dem isländischen Nationalspieler Janus Smarason vom dänischen Klub Aalborg Handbold einen starken Regisseur mit Champions-League-Erfahrung für die kommende Saison verpflichtet. Doch wer wird künftig der zweite Mittelmann sein? Sowohl der Vertrag von Tim Kneule als auch der von Josip Peric laufen im kommenden Sommer aus.

Tendenz bei Göppinger Spielmachern: Tim Kneule bleibt, Josip Peric geht

Beide würden gern in Göppingen bleiben. „Ich möchte das Projekt Frisch Auf Göppingen weiter vorantreiben“, sagt Kapitän Kneule, der seit 13 Jahren unterm Hohenstaufen spielt und bei allen vier EHF-Pokal-Triumphen der Grün-Weißen beteiligt war. Zwar dauere es wohl noch etwas, so der 33-Jährige, aber man sei nach wie vor „in guten Gesprächen. Es sieht gut aus“, sagt der Regisseur zu einem möglichen Verbleib in Göppingen. Falls es nicht klappen sollte, möchte Kneule auf jeden Fall sein Glück bei einem anderen Verein versuchen. „Ich fühle mich megafit und möchte auf jeden Fall weiter Handball spielen“, betont er. Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne gibt sich zugeknöpft. Es sei vorstellbar, mit Kneule zu verlängern, meinte er.

Während es mit dem gebürtigen Reutlinger bereits mehrere Gesprächsrunden gab, wartet sein Pendant Josip Peric noch auf ein Signal aus der Frisch-Auf-Geschäftsstelle. „Ich würde gerne bleiben“, sagt der Bosnier, „meine Frau und ich fühlen uns wohl hier, aber es gab noch keine Gespräche, weder mit Frisch Auf noch mit einem anderen Verein.“ Der Nationalspieler möchte sich zunächst auf die EM in Januar konzentrieren und dann sehen, wohin der Weg führt. Schöne sieht die Entscheidung im Fall Peric eng im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen mit Kneule. „Man muss sehen, welche Entwicklung es dort gibt. Das hängt alles miteinander zusammen“, erklärt er.

Zukunft von Ivan Sliskovic und Tim Sörensen bei Frisch Auf ungewiss

Auch mit Ivan Sliskovic hat der Sportliche Leiter noch nicht über eine Vertragsverlängerung geredet. Es gab bislang lediglich ein kurzes Gespräch mit dessen Berater, so Schöne. Allerdings möchte der Funktionär dies nicht als Desinteresse an einem neuen Kontrakt mit dem Kroaten verstanden wissen. „Ivan ist durch seine siebenwöchige Verletzungspause zurückgeworfen worden“, erklärt Schöne, „wir wollten uns erst einmal einen Eindruck verschaffen, wie er drauf ist.“ Es sei völlig offen, ob Sliskovic in Göppingen bleibe oder nicht.

„Tatsache ist aber, dass er ein kompletter Spieler ist, der sowohl halblinks im Angriff als auch in der Abwehr im Mittelblock agieren kann. Einen solchen Spieler in dieser Qualität zu bekommen, dürfte recht schwierig werden“, gibt der Sportliche Leiter einen Einblick in die Überlegungen von Vereinsseite. Sliskovic selbst möchte sich zunächst alle Optionen in Ruhe anhören. „Bis jetzt gab es noch keine Gespräche, auch nicht mit anderen Vereinen“, bestätigte er.

Mit der Leistung von Rechtsaußen Tim Sörensen, dessen Kontrakt ebenfalls zum Saisonende ausläuft, ist man bei Frisch Auf sehr zufrieden. Die beiden Linkshänder Marco Rentschler und Sörensen seien in der Statistik die konstantesten Spieler, so Schöne. Deshalb könne er sich gut vorstellen, mit dem Dänen zu verlängern. „Allerdings müssen wir auch gucken, ob dies finanziell machbar ist. Das ist eine Frage der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der gesamten personellen Konstellation“, erklärte Schöne. Sörensen selbst hält sich bedeckt: „Ich freue mich, hier zu sein, vielleicht bleibe ich“, sagt der 27-Jährige. Ob ihm auch Angebote anderer Vereine vorliegen, wollte er nicht verraten.