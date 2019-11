Das Umfeld der Frisch-Auf-Handballer murrt angesichts der letzten Niederlagen in der Bundesliga, Trainer Hartmut Mayerhoffer dagegen will zwar nichts beschönigen, gibt aber zu bedenken, dass sein Team in Flensburg und bei der MT Melsungen zwei der drei Pleiten kassiert hat. „Gegen Balingen haben wir wirklich nicht gut gespielt, und die Art und Weise, wie wir gegen Melsungen verloren haben, war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, ruft der Göppinger Coach die Negativerlebnisse des Zwölften (11:17 Zähler) noch einmal auf.

Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer setzt auf den gleichen Kader wie zuletzt

Nun aber gelte es, sich auf das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (10./12:12) zu fokussieren, das am Donnerstag um 19 Uhr in der EWS-Arena angepfiffen wird. „Wir werden versuchen, es gegen Wetzlar bessern zu machen“, verspricht Hartmut Mayerhoffer, der personell auf den gleichen Kader wie gegen Balingen und in Kassel setzt. Während Sebastian Heymann nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlt, ist Ivan Sliskovic „normal dabei, braucht aber noch Zeit“. Der Kroate hatte zuvor verletzungsbedingt längere Zeit pausiert. Zudem wird Christos Erifopoulos einmal mehr „zur Sicherheit“ auf der Bank sitzen, der 19-jährige Mittelmann läuft mit Zweifachspielrecht für den TV Plochingen auf.

Mayerhoffer setzt in den Trainingstagen vor dem Duell mit den etwas besser platzierten Mittelhessen auch auf das Wurftraining, „nachdem in den letzten beiden Spielen beim Abschluss große Defizite auftraten“. Der Trainer hat sich deshalb auch den Vergleich mit der vergangenen Saison angesehen und dabei festgestellt, „dass 95 Prozent der Spieler ihre Effektivität verbessert haben“. Die weitere Analyse des Melsungen-Auftritts ergab, dass Frisch Auf dem Gegner oft die Möglichkeit eröffnete, einfache Tore zu erzielen. „Unsere Positionsabwehr war weitgehend in Ordnung, das Problem waren die Ballverluste vorn, die das Melsunger Tempospiel ermöglichten“, so der Göppinger Coach, der im Training vermehrt derartige Drucksituationen simulieren ließ.

Frisch Auf trifft mit der HSG Wetzlar auf eine eingespielte Truppe

Gegner Wetzlar besitze eine erfahrene, fast mit der Vorjahrestruppe identische Mannschaft, die mit einem Sieg über Magdeburg und Unentschieden gegen Flensburg und Hannover aufhorchen ließ. Damit habe das Team gezeigt, dass es große Gegner vor Probleme stellen könne. Doch Mayerhoffer weiß mit Blick auf die eigene Situation auch: „Es ist egal, wer kommt. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen.“