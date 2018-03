Handball Handball-Teams werden gesucht

Gerabronn / pm

Philipp Wankmüller war ein begeisterter Handballer. Als Erinnerung an den 2010 gestorbenen HT-Redakteur (Kürzel: phw) veranstalten seine Handballkollegen bereits zum achten Mal das Philipp-Wankmüller-Gedächtnisturnier in der Gerabronner Stadthalle. Dort messen sich Schulmannschaften aus der Region im sportlichen Wettbewerb.

Eine Mannschaft sollte aus Schülerinnen und Schülern derselben Altersstufe gebildet werden. Falls eine Mannschaft nur aus mehreren Klassenstufen besetzt werden kann, startet die Mannschaft in der Altersstufe des ältesten Spielers. Eine Mannschaft besteht aus mindestens sieben Spielern. Pro Mannschaft können maximal 14 Spieler gemeldet werden. Die Mannschaft muss in einheitlicher Spielkleidung (Torspieler farblich unterschiedlich) antreten. Gespielt wird nach den Regeln des deutschen Handballbunds.

Es ist geplant, die Mannschaften in Gruppen nach Alter (Klassenstufe 5 und 6, 7 und 8 sowie 9 und 10) eingeteilt spielen zu lassen. Pro Gruppe werden maximal vier Mannschaften zugelassen. Entscheidend für die Zulassung ist die Reihenfolge der Meldeeingänge.

Info Anmeldungen nimmt Klaus Wackler, Haldenstraße 10, 74595 Langenburg, entgegen per Fax an 0 79 05 / 51 76, E-Mail an klaus.weckler@t-online.de. Meldeschluss ist Mittwoch, 4. April. Anmeldeformulare finden Lehrer bei der Schulleitung.