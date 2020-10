Der Fehlstart des TSV Blaustein in die neue Drittliga-Saison ist perfekt: Nach einem 20:29 gegen Horkheim zum Auftakt und einem 22:31 in Bayreuth gab es auch im zweiten Heimspiel am Samstag gegen den VfL Pfullingen eine hohe Niederlage. Nach dem 18:29 (9:12) gegen den VfL Pfullingen wird deutlich, d...