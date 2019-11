Hartmut Mayerhoffer, der Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, hatte nach der peinlichen 26:32-Schlappe im Derby gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weil­stetten im Auswärtsspiel bei der MT Melsungen eine Reaktion seiner Mannschaft gefordert. Doch diese fiel völlig anders aus als gedacht, denn die Göppinger knüpften in Kassel nahtlos an die schwache Leistung am Sonntag an. Die 17:30 (7:16)-Klatsche in Nordhessen war die höchste Saisonniederlage der Grün-Weißen. Höher hatte Frisch Auf zuletzt im April 2018 bei den Füchsen Berlin verloren, wo es eine 19:33 (6:17)-Packung gesetzt hatte.

Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller: Das war eine Blamage

„Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte der deprimierte Göppinger Linksaußen Marcel Schiller nach dem unterirdischen Auftritt seines Teams, „wir haben viel zu viel verworfen und laden Melsungen dadurch zu Gegenstößen ein. Das war eine Blamage.“

Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer brachte den lange verletzten Ivan Sliskovic erstmals von Anfang an. Der Kroate führte sich gleich mit zwei Fehlwürfen in der ersten Minute ein. Auch seine anderen Kollegen im Rückraum fielen mehr durch Fehler als durchs Tore werfen auf. An Tormöglichkeiten mangelte es in der ersten Hälfte nicht, allerdings wurden sie zumeist kläglich vergeben. „Wir hatten durchaus Chancen“, bestätigte Schiller, „aber jeder Ball geht vorbei oder an den Pfosten oder Melsungens Torwart Simic hält.“

Göppingen mit nur sieben Toren bis zur Pause

Das Ergebnis waren mickrige sieben Tore bis zur Pause, noch weniger Tore in den ersten 30 Minuten hatte Frisch Auf zuletzt im August 2018 bei der 15:26 (5:13)-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt erzielt.

Im zweiten Durchgang schalteten die Melsunger im Gefühl des sicheren Sieges einen Gang zurück, weshalb Göppingen wenigstens einigermaßen mithalten konnte. Doch da war die ungleiche Begegnung zwischen dem Tabellen-Sechsten und dem Zehnten längst entschieden.

Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer war nach der höchsten Göppinger Niederlage unter seiner Ägide bedient: „Das war eine ziemliche Packung. 17 Tore im Angriff sprechen für sich. Die vielen freien Fehlwürfe und technischen Fehler haben uns heute das Genick gebrochen.“

Während Melsungen den zehnten Sieg im 13. Pflichtspiel hintereinander feierte und optimistisch zum EHF-Pokalspiel nach Piräus reisen kann, geht der Blick der Göppinger nach der dritten Niederlage hintereinander nach unten. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) empfängt Frisch Auf Tabellennachbar HSG Wetzlar. Eine weitere Niederlage würden die grün-weißen Anhänger Coach Mayerhoffer, dessen Vertrg im Sommer ausläuft, und der Mannschaft wohl nicht verzeihen.

MT Melsungen: Sjöstrand (n.e.), Simic; Maric (3), Kühn (4), Lemke (2), Ignatow (5), Kunkel, Mikkelsen (2), Danner, Schneider, Allendorf (6/3), Sidorowicz (1), Häfner, Salger (5), Pavlovic (2).

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Kastelic (ab 44.); Theilinger (1), Kneule (2), Bagersted (1), Peric (1), Sliskovic (1), Sörensen (1/1), Schiller (1/1), Rentschler (2), Predragovic (n.e.), Hermann (1), Zelenovic (4), Kozina (2).

Schiedsrichter: Thiyagarajah/Thiyaragajah (Gummersbach).

Zeitstrafen: 4:4 Minuten.

Zuschauer: 4032.