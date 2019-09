Nach vier Spielen ohne Punktgewinn schmeckt ein Heimsieg süßer als Honig. Mit dem Schlusspfiff setzten die Frisch-Auf-Spieler, obwohl sie sich bei ihrem 26:23 (13:12)-Erfolg über GWD Minden über 60 Minuten hinweg total verausgabt hatten, überraschende Feier-Kräfte frei, labten sich am Beifall der Fans und tanzten ausgelassen vor der Bernhard-Kempa-Kurve der mit 3700 Zuschauern gefüllten EWS-Arena. „Nach diesem Saisonstart ist das jetzt ein unbeschreiblich geiles Gefühl“, platzte es aus Nicolai Theilinger heraus. Der Neuzugang hatte wesentlichen Anteil an den ersten beiden Zählern der Saison und strahlte mit den Teamkollegen um die Wette.

Göppinger können es noch

„Wir haben gezeigt, dass wir es noch können. Wir haben immer weitergemacht und das Team besitzt eine großartige Moral. Ich weiß nicht, was team-intern im Anschluss an einen Sieg passiert, es ist ja mein erster“, sprudelte es aus dem überglücklichen Linkshänder heraus. Erstmals in der Startformation, fand Theilinger mit seinen Kollegen gut ins Spiel, nach einer 2:0- und 6:3-Führung schien das Mayerhoffer-Team den Ballast der bisherigen drei Niederlagen abzuwerfen. Doch die aus Sicherheit und Selbstbewusstsein sich aufbauende Stabilität war nach dieser Anfangsviertelstunde noch gering, Minden nutzte ab dem 8:8 bekannte Fehler im Frisch-Auf-System für wiederholt ausgeglichene Spielstände, weshalb die Göppinger nur mit einer 13:12-Führung die erste Hälfte abschlossen.

23 Gegentore

Nach Wiederbeginn hatte der erneut starke Torhüter Daniel Rebmann mit mehreren seiner insgesamt 14 Paraden großen Anteil am Ausbau des Vorsprungs auf 17:13 (39.). „Ich habe zu Jacob Bagersted während des Spiels gesagt, wenn wir Minden unter 20 Toren halten, gewinnen wir“, verriet der Schlussmann den Austausch mit seinem Abwehrchef, „jetzt hat es mit 23 Gegentoren gepasst.“ Auch Coach Hartmut Mayerhoffer lobte nach dem Sieg seine Mannschaft dafür, unheimlich viel in die Abwehr investiert zu haben. Bei den Ostwestfalen blieb am Ende nur Marian Michalczik als Torschütze übrig, den die Gastgeber nicht in den Griff bekamen.

Rote Karte

Nach dem 19:16 in der 44. Minute wurde Tim Kneule am Wurf­arm zu Boden gerissen, in der Folge musste der Kapitän mit einer Oberschenkelverletzung zuschauen, während Mindens Gullerud mit der Roten Karte bestraft wurde. Kneules Kollegen durchliefen im Anschluss eine nervöse Phase, die den Gast von 21:17 auf 21:20 (53.) herankommen ließ. Doch mit der Unterstützung der Fans gelang es Frisch Auf, dank des Kozina-Signals zum 22:20, sich zu behaupten und den 26:23-Erfolg mit schönen Aktionen wie einem Kempa-Tor von Ivan Sliskovic einzufahren. „Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen, ich habe vor dem Spiel so schlecht geschlafen“, zeigte sich Daniel Rebmann erleichtert. Und auch Trainer Mayerhoffer wusste: „Das fühlt sich sehr, sehr gut an, weil es komplett ungewohnt ist.“

FA Göppingen: Rebmann, Kastelic (ein Strafwurf); Theilinger (3), Kneule (3), Heymann (3), Bager­sted (1), Peric, Sliskovic (2), Sörensen (n.e.), Schiller (10/6), Rentschler (2), Predragovic (n.e.), Hermann (n.e.), Zelenovic, Kozina (2).

GWD Minden: Semisch, Grabenstein; Meister (1), Ritterbach (3), Savvas, Rambo (3), Korte, Padshyvalau (1), Knorr, Pusica, Gullerud, Michalczik (10/2), Staar, Reißky (2), Gulliksen (3).

SR: F. vom Dorff/C. vom Dorff.

Zeitstrafen: 2:12 Minuten.

Zuschauer: 3700.