Handball Handball-Landesliga: Historischer Erfolg der Söflinger Reserve

Söflingen / pkl

Der Erfolg ließ nicht allzu lange auf sich warten. Im zweiten Saisonspiel gelang der TSG Söflingen nach dem Aufstieg der erste Landesliga-Sieg. Für Trainer Philipp Eberhardt ein historisches Ergebnis: „Noch nie hat eine zweite Söflinger Mannschaft in der Landesliga gespielt und auch noch ein Spiel gewonnen.“ Beim 28:25 (16:11) gegen HT Uhingen/Holzhausen legte die TSG-Reserve eine starke erste Hälfte hin und zog von 5:4 über 15:9 bis zur Pause auf 16:11 davon. Angesichts des Vorsprungs schalteten die Hausherren einen Gang runter, was die Gäste nutzten und und zwei Minuten vor dem Ende auf 25:26 verkürzten. In Unterzahl sicherten sich die Söflinger aber doch noch den Sieg.

TSG-Tore: Klöffel 7/2, Frasch 6, Linse 4, Hadzic, Schanzel je 3, Unseld 2, Christ, Rauscher, Seifried je 1.