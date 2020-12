Eine unterirdische Leistung in der ersten Hälfte brachte die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen im Heimspiel gegen die MT Melsungen so weit ins Hintertreffen, dass die Chance auf einen Sieg bereits nach 30 Minuten nicht mehr vorhanden war. Weder in der Abwehr noch im Angriff zeigte Fri...