Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen müssen 41 Jahre nach dem letzten Sieg beim THW Kiel weiter auf den nächsten Erfolg an der Ostsee warten. Am Sonntag verlor das Team von Hartmut Mayerhoffer mit 24:31 (14:15). Das Ergebnis war jedoch deutlicher als es dem Spielverlauf entspricht, denn Frisch Auf konnte dem Favoriten lange Paroli bieten.

Zunächst gab jedoch der Deutsche Rekordmeister in der mit 10­ 285 Zuschauern wie immer ausverkauften Sparkassen-Arena den Ton an. Bei Frisch Auf machte sich das Fehlen von Abwehrchef Jacob Bagersted bemerkbar. Die Denfensivabteilung hatte ihre liebe Mühe mit den wuchtigen Rückraumhünen der Kieler, vor allem den Österreicher Nikola Bilyk bekamen die Göppinger nicht in den Griff. Der Österreicher erzielte vier Tore in den ersten 17 Minuten und brachte die Zebras mit 11:8 in ­Führung.

Beim 14:8 in der 23. Minute deutete einiges auf eine Göppinger Klatsche hin, doch die Grün-Weißen gaben nicht auf und kamen, auch dank zweier Kieler Zeitstrafen, nach einer 6:1-Serie zur Pause bis auf 15:14 heran. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt“, befand Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller, mit 7/3 Toren bester Göppinger Schütze, „dann kam die Pause zu früh uns.“

Zu früh, weil die Göppinger drauf und dran waren, die Spielkontrolle zu übernehmen. Gleich drei Mal hatten die Göppinger die Chance auf den 15:15-Ausgleich: Kapitän Tim Kneule warf neben das Tor, Schiller vergab einen Siebenmeter und scheiterte im Nachwurf ebenfalls an Kiels Keeper Dario Quenstedt. Stattdessen drehten jetzt die Gastgeber auf, provozierten mit der Umstellung auf eine 3:2:1-Abwehr zahlreiche, zum Teil haarsträubende Göppinger Fehler.

Den Hariki-Handball der Gäste mit überhasteten Anspielen und Torwürfen, Fehlpässen und freien Fehlversuchen bestrafte der amtierende DHB- und EHF-Pokalsieger und baute seine Führung sukzessive wieder auf sechs Tore aus (25:19/48.) und die Partie war frühzeitig entschieden.

„Wir haben im zweiten Durchgang zu viele technische Fehler gemacht, zu viele Chancen liegengelassen und viele einfache Bälle hergeschenkt. Das tat richtig weh und daran müssen wir arbeiten“, erklärte Schiller.

THW Kiel: N. Landin, Quenstedt (ab 31.); Duvnjak (3), Reinkind (2), M. Landin (1), Kristjansson, Weinhold, Wiencek (5), Ekberg (8/3), Rahmel (1), Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk (7), Pekeler (4), Nilsson.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann (ab 31.), Kastelic; Theilinger, Kneule, Heymann (3), Peric (4/3), Sliskovic (3), Sörensen (2), Schiller (7/3), Rentschler (1), Predragovic (n.e.), Hermann (1), Zelenovic (1), Kozina (2).

SR: Blümel/Loppaschewski.

Zeitstrafen: 12:8 Minuten.

Zuschauer: 10 285 (ausverkauft).