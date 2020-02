Das Coronavirus und sein immer rascheres Ausbreiten ist derzeit Thema Nummer eins in der Welt. Auch in Göppingen, wo in der Klinik am Eichert der erste Patient aus Baden-Württemberg liegt, der sich mit dem Erreger infiziert hat. Durch die vielen Diskussionen über das gefährliche Virus rückt ein sportlicher Leckerbissen in den Hintergrund: An diesem Sonntag um 13.30 Uhr empfängt Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in der EWS-Arena den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt.

Coronavirus: Nicht alle Dauerkartenbesitzer wollen zum Frisch-Auf-Spiel kommen

Natürlich sorgt der Erreger nicht nur für Gesprächsstoff, sondern bereitet den Fans auch Sorge. Bislang wurden 4500 Eintrittskarten verkauft. Ob die Halle tatsächlich sehr voll wird, ist allerdings fraglich. Einige Dauerkartenbesitzer haben im Vorfeld bereits angekündigt, dem Spiel fernbleiben zu wollen.

Eine Spielabsage war an diesem Freitag bis Redaktionsschluss allerdings kein Thema. „Natürlich ist das eine sehr ernste Angelegenheit“, sagte Frisch-Auf-Manager Gerd Hofele, „wir haben uns intensiv damit beschäftigt und sind mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Nach derzeitigem Stand sind Großveranstaltungen nicht gefährdet. Das kann sich in zwei Wochen natürlich ändern.“

Göppinger Management mit Gesundheitsamt in Kontakt

Für eine Spielabsage wäre das Gesundheitsamt zuständig, so Hofele. Auch von Seiten der Handball-Bundesliga (HBL) gebe es keine Überlegungen, Spiele am Wochenende abzusagen. Die HBL habe jedoch mit dem Robert-Koch-Institut gesprochen, das derzeit keine Gefahr erkenne, ergänzte Frisch-Auf-Organisationsleiter Alexander Kolb. Auf weitere hygienische Vorkehrungen verzichtet der Verein aus logistischen Gründen. Hofele: „Wir hatten überlegt, ob wir im Eingangsbereich zusätzlich Desinfektionsmittel anbieten, aber dazu haben wir bis Sonntag keine Möglichkeit.“ Der Geschäftsführer verwies auf die bereits vorhandenen Desinfektionsmittel­spender in den Toiletten.

Hofele: Keine Trainerdiskussion

Nach der bitteren 26:29-Niederlage vor Wochenfrist beim TVB Stuttgart und dem 27:23-Sieg der Eulen Ludwigshafen beim HC Erlangen an diesem Donnerstag ist der Vorsprung der Göppinger auf die Abstiegsränge vor der Heimpartie gegen Flensburg auf vier Punkte geschmolzen. Coach Hartmut Mayerhoffer, der mit seiner Mannschaft einen Platz unter den besten Sieben als Saisonziel ausgegeben hat, steht bei den Anhängern mehr denn je in der Kritik.

Manager Hofele stärkt seinem Übungsleiter jedoch demonstrativ den Rücken. Mannschaft, Trainer Mayerhoffer, der Sportliche Leiter Christian Schöne und er hatten sich nach der Pleite in Stuttgart zu einem Krisengespräch getroffen. „Wir haben Möglichkeiten eruiert, wo wir uns verbessern können. Natürlich sind wir alle mit unserem Punktestand unzufrieden, aber an unserem Zusammenwirken hat sich nichts geändert. Wir wollen in dieser Konstellation weitermachen“, erklärte der Manager. Mayerhoffers Vorvorgänger Mag­nus Andersson hatte eine Niederlage gegen Stuttgart im September 2017 den Kopf gekostet.

Gegen die SG Flensburg-Handewitt, derzeit Tabellenzweiter hinter Rekordmeister THW Kiel, sind die Göppinger klarer Außenseiter. Frisch Aufs Sportliche Leiter gibt sich jedoch kämpferisch. „Vor der Winterpause hatten wir einige negative Überraschungen. Eine positive Überraschung gegen einen großen Gegner würde uns gut zu Gesicht stehen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, obwohl wir im Heimspiel gegen Kiel (26:27) und im Pokalspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen (34:36 nach Verlängerung) nah dran waren“, sagte Schöne.

Nach seiner langwierigen Muskelverletzung steht Regisseur Josip Peric an diesem Sonntag vor seinem Comeback. Linkshänder Nicolai Theilinger, der sich im Derby in Stuttgart eine Prellung zugezogen hatte, ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Neuzugang Pouya Norouzinezhad wird gegen die Norddeutschen sein Heimdebüt geben.