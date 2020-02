Pouya Norouzinezhad trainiert seit Montag mit seinen neuen Kollegen von Frisch Auf Göppingen, heute streift der 25-jährige Iraner sich erstmals das Trikot über und wird aller Voraussicht nach um 19 Uhr bei der HSG Nordhorn sein Debüt für den schwäbischen Traditionsverein feiern. Die Vielseitigkeit des Nationalspielers erhöhen die personellen Möglichkeiten von Trainer Hartmut Mayerhoffer deutlich, der vor dem Gastspiel beim Tabellen-Schlusslicht im Rückraum mehrere Ausfälle zu beklagen hat.

Frisch-Auf-Linkshänder Zelenovic wird an der Schulter operiert

Neben Sebastian Heymann (Kreuzbandriss im Knie) muss der Coach ab sofort einen zweiten Langzeitverletzten ersetzen: Der Halbrechte Nemanja Zelenovic zog sich beim 28:22-Heimsieg über den Bergischen HC einen Riss der Supraspinatus-Sehne in der linken Wurfschulter zu und wird in den nächsten Tagen von Spezialist Frieder Mauch an der Stuttgarter Sportklinik operiert. Der Serbe wird in der aktuellen Saison wahrscheinlich ebenso wenig noch einmal aufs Spielfeld zurückkehren wie Heymann. Zumindest noch in den nächsten beiden Begegnungen (heute in Nordhorn, am Sonntag in Stuttgart) fehlt Regisseur Josip Peric verletzt, Nicolai Theilinger (Oberschenkel) stieg gestern angeschlagen in den Bus Richtung Lingen im Emsland.

Umso wichtiger, dass neben den bekannten Kadermitgliedern heute weitere drei Namen für Frisch Auf auf dem Spielberichtsbogen stehen werden. Die Göppinger haben die Nachwuchskräfte Axel Goller und Oskar Neudeck ebenso „mit an Bord“ genommen wie Neuzugang Pouya Norouzinezhad aus Teheran, dem Trainer Mayerhoffer eine bislang problemlose Integration und sehr gute Deutschkenntnisse attestiert. Der 27-fache iranische Nationalspieler mit Gummersbacher Erfahrung, der jetzt aus dem schwedischen Sävehof kam, ist im Rückraum variabel einsetzbar.

Youngsters Goller und Neudeck im Göppinger Aufgebot

Mit dem neuen Gesicht und Tim Kneule stehen den Göppingern somit zwei Kräfte zur Verfügung, die in der Mitte und auf beiden Halb-Positionen auflaufen können, falls Nicolai Theilinger (Halbrechts) oder Ivan Sliskovic (Halblinks) eine Ablösung be­nötigen. Auch wenn zudem die ­beiden Erstliga-unerfahrenen Youngsters Goller und Neudeck das Team ergänzen, spricht Trainer Mayerhoffer insgesamt „von einer schwierigen Situation für uns, weil wir doch sehr dezimiert sind“.

Nachdem der Coach seinen Kader gestern Vormittag noch in der EWS-Arena zu einer Übungseinheit gebeten hatte, wurde auf dem kilometer- und zeitintensiven Weg Richtung Norden im Bus gegessen. Ob der Liga-Neuling auch in der kommenden Saison angesteuert werden muss, darf als unwahrscheinlich gelten. Die Nordhorner belegen abgeschlagen mit 2:44 Punkten den letzten Tabellenplatz. Dennoch warnt Mayerhoffer wie schon vor dem knapp mit 28:26 gewonnenen Hinspiel: „Sie machen es ihren Gegnern schwer, zuletzt haben sie beim 27:29 in Flensburg beim Meister an der Sensation geschnuppert. Wir sind gewarnt.“