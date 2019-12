So nahe an einem Erfolgserlebnis gegen den THW Kiel wie an diesem Donnerstag waren die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen lange nicht mehr: Bei Festtagsstimmung in der mit 5600 Zuschauern erstmals seit 15. April 2017 ausverkauften EWS-Arena mussten sich die Grün-Weißen dem Tabellenführer hauchdünn mit 26:27 (15:16) beugen.

Frisch Auf mit unbändigem Einsatz und toller Moral

„Wir haben Kiel einen Riesenkampf geliefert“, befand Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer, „am Ende war das Ergebnis bitter für uns. Die Mannschaft hätte für ihren unbändigen Einsatz, ihre tolle Moral und auch auf Grund ihrer spielerischen Leistung einen Punkt verdient gehabt, aber im Sport geht es halt manchmal nicht gerecht zu.“

Die Göppinger mussten kurzfristig auf Linksaußen Marcel Schiller verzichten, der seit Mittwoch mit Grippe im Bett liegt. Ihn vertrat Till Hermann, der seine Sache sehr gut machte und allein von der neunten bis zur elften Minuten drei blitzsaubere Tore warf und mit dazu beitrug, dass Frisch Auf überraschend mit 8:4 führte.

Furiose Göppinger Anfangsphase vor ausverkauftem Haus

Bereits nach 20 Minuten kassierte Rückraumschütze Ivan Sliskovic seine zweite Zeitstrafe, weshalb er anschließend nur noch in der Offensive und nicht mehr im Mittelblock eingesetzt wurde. Nach dem Vier-Tore-Rückstand rückte der Spitzenreiter den Gastgebern immer mehr auf die Pelle und konnte in der 28. Minute durch einen Treffer von Kapitän Domagoj Duvnjak zum ersten Mal in Führung gehen (14:13). Mit diesem Ein-Tor-Vorsprung ging es auch in die Halbzeit.

Nach 40 Minuten riss bei den engagiert und couragiert auftretenden Hausherren der Faden, aus einem knappen 18:19-Rückstand (39.) wurde binnen vier Minuten ein deutliches 18:23, das die „Zebras“ jubeln ließ. „Unser Motor ist in dieser Phase etwas ins Stottern geraten. Wir haben uns zu sehr in Eins-gegen-Eins-Situationen aufgerieben“, erklärte Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer.

Kaum jemand hätte zu diesem Zeitpunkt noch einen Pfifferling auf die Göppinger gegeben, doch die Mannschaft zeigte Moral und raffte sich noch einmal auf. „Wir haben noch einmal an unsere Chance geglaubt“, sagte Mayerhoffer. Aus einem 19:24 (48.) machte Frisch Auf innerhalb von drei Minuten ein 23:24 und die Halle glich einem Tollhaus.

In der vorletzten Minute stellte der Göppinger Kreisläufer Kresimir Kozina, mit fünf Treffern gemeinsam mit Sliskovic und Hermann bester Frisch-Auf-Torschütze, auf 26:27. Wenige Sekunden vor Schluss hatte Duvnjak die Chance, alles klarzumachen, doch sein Wurf prallte an der Abwehr der Hausherren ab. Anschließend hatte Göppingens Linkshänder Nicolai Theilinger noch die Möglichkeit, auf 27:27 zu stellen, doch hart bedrängt von der Kieler Defensive landete sein Wurf neben dem Tor der Gäste. Der darauffolgende Freiwurf von Sliskovic nach der Schlusssirene blieb in der Kieler Deckung hängen, sodass es beim hauchdünnen Erfolg der Fördestädter blieb.

„Wir haben heute alles reingelegt“, erklärte Kreisläufer Kozina, „aber am Ende brauchst du auch das nötige Glück. Das hat uns heute gefehlt.“ Für Göppingens Sportlichen Leiter Christian Schöne war das 26:27 ein bitteres Ergebnis.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Kastelic (17.-43.); Theilinger (1), Kneule (3), Bagersted (2), Peric (2), Sliskovic (4), Sörensen (n.e.), Rentschler (4), Hermann (5), Zelenovic, Kozina (5/1).

THW Kiel: N. Landin, Quenstedt (ab 19.); Duvnjak (5), Reinkind (n.e.), M. Landin, Weinhold (7), Wiencek (2), Ekberg (6/2), Rahmel (n.e.), Dahmke (n.e.), Zarabec, Horak (n.e.), Bilyk (2), Pekeler (3), Nilsson (2).

Schiedsrichter: Baumgart/Wild (Neuried/Offenburg).

Zeitstrafen: 8:2 Minuten.

Zuschauer: 5600 (ausverkauft).