Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller hat in den vergangenen Wochen mit der Nationalmannschaft zum ersten Mal an einem WM-Turnier teilgenommen. Gleichzeitig war es wohl wegen der Corona-Pandemie die ungewöhnlichste Weltmeisterschaft in der Geschichte dieses Wettbewerbs.Zwei Wochen in einer BlaseDi...