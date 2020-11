Bis tief in die zweite Hälfte hinein waren die Handballer von Frisch Auf Göppingen dem Deutschen Meister THW Kiel in der menschenleeren EWS-Arena ein ebenbürtiger Gegner. Dennoch mussten sie den Norddeutschen am Ende den Vortritt lassen und verloren mit 28:31 (12:15). Erst in der vorletzten Minute machten die Norddeutschen den Sieg perfekt. Beste Werfer waren der Göppinger Marcel Schiller sowie Kiels Superstar Sander Sagosen mit jeweils neun Toren.