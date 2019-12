Mit der Nominierung von Marcel Schiller, Torjäger und Links­außen von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, in den erweiterten, 28 Mann umfassenden Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM im Januar konnte man im Vorfeld rechnen. Schließlich war der 28-Jährige auch zum letzten Lehrgang der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor zwei Monaten mit den beiden Länderspielen gegen Kroatien eingeladen worden.

Nominierung von Göppinger Spielmacher in 28er-Kader für viele überraschend

Doch die Nominierung seines Mannschaftskameraden Tim Kneule kam für viele überraschend. „Natürlich freue ich mich, dass ich im Aufgebot bin“, sagt der Spielmacher der Grün-Weißen, „der Bundestrainer hat mir gesagt, dass meine Leistungen in den vergangenen Wochen ansprechend gewesen seien, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr.“

DHB-Coach Christian Prokop schätzt an dem 33-Jährigen vor allem seine Variabilität. Neben seiner angestammten Position auf der Mitte musste Kneule in der Vergangenheit auf Grund personeller Probleme auch schon sowohl im linken als auch im rechten Rückraum aushelfen. In der Abwehr deckt er zumeist auf der Halbposition.

EM-Aus von Stammspieler Fabian Wiede erhöht Kneules Chancen

Dennoch dürften seine Chancen, in den verkleinerten, 18 Spieler umfassenden EM-Kader zu rutschen, den der Bundestrainer an diesem Freitag bekanntgibt, nicht so gut stehen wie bei Schiller, denn die Konkurrenz im Rückraum ist groß. Fabian Wiede von den Füchsen Berlin allerdings gehört nicht mehr dazu. Er fällt für die Europameisterschaft aus. Der 25-Jährige wird sich Ende des Jahres einer Schulter-Operation unterziehen und dann für unbestimmte Zeit pausieren müssen, teilte sein Verein an diesem Mittwoch mit.

„Es wird auf jeden Fall schwierig, ich war ein paar Mal ja nah dran an einer Teilnahme bei einem großen Turnier. Jetzt lass’ ich mich einfach überraschen“, erklärt Kneule.

Viel besser hingegen dürften die EM-Chancen für seinen Vereinskameraden Marcel Schiller sein. Er ist derzeit hinter Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar-Löwen wohl die deutsche Nummer zwei auf der linken Außenbahn. Sein vermeintlich größter Konkurrent, der letztjährige Erstliga-Torschützenkönig Matthias Musche vom SC Magdeburg, wurde von Prokop noch nicht einmal in den erweiterten DHB-Kader berufen. „Im letzten Jahr war seine Saison besser als meine, in diesem Jahr ist es umgekehrt, insofern ist das völlig gerecht“, ordnet Schiller die Situation ein. Statt Musche nominierte der Bundestrainer zum ersten Mal den Stuttgarter Patrick Zieker.

Schiller hofft nun, dass der Bundestrainer tatsächlich auch zwei Linksaußen mit zur EM nehmen wird. Bei der vergangenen WM hatte Prokop auf einen zweiten Rechtsaußen verzichtet, bei der letzten EM hatte Deutschland nur einen Linksaußen im Kader, so Schiller.