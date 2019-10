Es war ein perfekter Tag für die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen. Mit einem glänzenden Auftritt überrannte die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer vor 3800 Zuschauern in der EWS-Arena die völlig überforderten Eulen Ludwigshafen und führte bereits nach einer guten Viertelstunde mit 11:2. Auch beim 15:7 in der 26. Minute sah die grün-weiße Welt noch in Ordnung aus. Doch dann folgte der Schockmoment: Zwei Minuten später erzielte Rückraumspieler Sebastian Heymann mit einem Sprungwurf das 16:7, kam danach jedoch unglücklich auf und verletzte sich schwer am Knie. Mit Verdacht auf Kreuzbandriss wurde er auf der Trage in die Kabine gefahren.

Verdacht auf Kreuzbandriss bei Sebastian Heymann

„Das war ein Schock für uns“, bekannte Mayerhoffer nach dem letztlich hochverdienten 29:21 (17:8)-Erfolg der Göppinger. Während und nach dem Spiel lag Heymann mit einer dicken Bandage in den Katakomben der Arena. „Er ist niedergeschlagen in der Kabine“, berichtete Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne. Eine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung folgt nach der Kernspin-Untersuchung an diesem Montag.

„Ich habe schlimme Befürchtungen“, meinte Schöne, „obwohl wir jetzt eine Serie von 8:2 Punkten hingelegt haben, kann ich mich heute nicht wahnsinnig über den Sieg freuen.“

Kernspin-Untersuchung bei Frisch-Auf-Profi an diesem Montag

Obwohl alle Protagonisten nach der schweren Verletzung des bis dato einzigen halbwegs gesunden Halblinken – sein Pendant Ivan Sliskovic konnte erneut nicht spielen und fällt wegen eines Muskelfaserrisses wohl noch länger aus – sehr geknickt waren, fand Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer lobende Worte für sein Team. „Die erste Halbzeit war die beste, seit ich hier bin“, sagte er, „wir waren stark in der Abwehr und hatten viel Tempo im ­Angriff.“

In der zweiten Hälfte fehlten den Göppingern nach der Heymann-Verletzung nicht nur die beiden einzigen etatmäßigen Halblinken, sondern auch zwei Innenblockspieler. Für Heymann rückte Kresimir Kozina an die Seite von Abwehrchef Jacob Bagersted, der nach dem Spiel fix und fertig war.

„In der zweiten Halbzeit war bei uns nicht mehr viel Dampf im Kessel“, bestätigte Bagersted, „aber es war uns allen bewusst, dass man so überragend wie in der ersten Hälfte nicht über 60 Minuten spielen kann. Das kann keine Mannschaft der Welt.“ Dennoch geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Kastelic (ab 43.); Theilinger (3), Kneule (4), Heymann (2), Bager­sted (3), Peric (2), Sörensen (1), Schiller (7/3), Rentschler (3), Predragovic (n.e.), Hermann, Zelenovic (2), Kozina (2).

Eulen Ludwigshafen: Tomovski, Hanemann (ab 14.); Stüber (2), Dietrich, Scholz (1), Haider (1), Falk (4), Hofmann (2), Durak, Bührer, Mappes (2), Müller (3), Neuhaus (4/4), Dippe (2), Valiullin, Klein.

Schiedsrichter: Otto/Pieper (Kiel)

Zeitstrafen: 6:8 Minuten.

Zuschauer: 3800.