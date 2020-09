Der mächtige Pokal ging an die Rhein-Neckar-Löwen, die Balingen-Weil­stetten mit 31:28 schlugen, Platz drei sicherte sich gestern in der Stuttgarter Porsche-Arena der TVB Stuttgart – im Derby verloren die Handballer von Frisch Auf Göppingen mit 28:30 (13:13) und mussten somit mit Rang vier in diesem Vorbereitungsturnier vorlieb nehmen. Damit hat es gegen alle drei Erstliga-Konkurrenten im Laufe des Turniers Niederlagen gegeben, gegen Zweitligist Konstanz reichte es zum einzigen Erfolgser­lebnis.

Göppingen erneut ohne Ellebaek, Smarason und Heymann

Die Göppinger, erneut ohne Ellebaek, Smarason und Heymann angetreten, erwischten einen gefälligen Start und legten vor knapp 500 Zuschauern gegen ihren ehemaligen Schlussmann Primoz Prost, der in der ersten Hälfte das Stuttgarter Tor hütete, einen 6:3-Start aufs Parkett der Stuttgarter Porsche-Arena.

Erst langsam fanden die Gastgeber in die Partie, nach gut einer Viertelstunde aber ging der TVB mit 7:6 in Führung und setzte sich nun seinerseits beim 10:7 mit drei Treffern ab, was Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer mit einer Auszeit beantwortete. Schließlich hatte die Fehlerquote auf Seiten der Grün-Weißen ziemlich zugenommen. Weiter ließ die Präzision in den Aktionen der Göppinger, die in der Woche im Trainingslager viele Einheiten absolviert hatten, zu wünschen übrig, dennoch kämpften sie sich mit großem Einsatz ­zurück und mussten nur durch ein Tor in letzter Sekunde noch den 13:13-Pausenausgleich hinnehmen.

Stuttgarter Trainer in Quarantäne

Der zweite Durchgang sollte im Ringen um Rang drei und die Derbyhoheit noch kämpferischer und zäher werden. Fast immer legten die Stuttgarter vor, die von Karsten Schäfer betreut wurden, weil sich Coach Jürgen Schweikardt in Quarantäne befindet, Frisch Auf aber gab trotz aller Fehler nie auf, schaffte mehrere Male den Ausgleich und ging beim 21:20 durch Nicolai Theilinger in der 46. Minute sogar wieder in Führung. In den letzten zehn Minuten der Begegnung aber rettete der TVB Stuttgart seine knappe Führung ins Ziel, Frisch Auf zog nach dem 28:29 und einer vergeblichen Manndeckung in den letzten Sekunden mit 28:30 den Kürzeren.

„Uns fehlen vorn und hinten ein paar taktische Sachen, wir hatten technische Fehler und unnötige Fehlwürfe, zudem haben in der Abwehr Absprachen nicht gepasst“, fasste Torjäger Marcel Schiller den letzten Turnierauftritt der Göppinger zusammen, die Mannschaft habe sich viel vorgenommen gehabt und kämpfte, aber es habe eben nicht gereicht. Das derzeit zudem personalgeschwächte Team erhielt von Trainer Mayerhoffer im Anschluss an die gestrige Partie zwei Tage frei, dann gilt die Konzentration dem Bundesliga-Start am 1. Oktober.

FA Göppingen: Rebmann (ab 31.), Kastelic; Neudeck (4), Theilinger (3), Kneule (3), Bagersted (1), Kozina (2), Schiller (6/4), Rentschler (2), Goller (1), Erifopoulos (3), Hermann (2), Zelenovic (1).