Im Heimspiel gegen den TBV Lemgo an diesem Donnerstag spielten die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen zum ersten Mal in den blauen Trikots. Lange Zeit schien es, als ob die in Fankreisen lange umstrittenen Shirts der Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer kein Glück bringen würden. Mehrfa...