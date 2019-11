Nach den beiden peinlichen Auftritten gegen HBW Balingen-Weil­stetten (26:32) und vor Wochenfrist bei der MT Melsungen (17:30) war im Lager von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in den vergangenen Tagen reichlich Redebedarf angesagt. „Das, was wir im Spiel gegen Melsungen gezeigt haben, war in allen Bereichen viel zu wenig. Wir haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, eine katastrophale Leistung. Für uns gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten“, hatte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne bereits nach der Partie bei den Nordhessen angekündigt.

Mehrere Krisensitzungen in Göppingen im Anschluss an peinliche Auftritte

Mehrere Krisensitzungen mit Mannschaftsrat, dem Team sowie den Führungsspielern standen in den vergangenen Tagen auf der Agenda. „Wir haben einiges kritisch hinterfragt. Jetzt müssen wir uns aus dieser Situation herauskämpfen“, fordert Schöne vor dem eminent wichtigen Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Sky) gegen die HSG Wetzlar. Die Mannschaft habe die Geschehnisse in den jüngsten Spielen einigermaßen verdaut und sei sich der Bedeutung des heutigen Spiels bewusst, so der Sportliche Leiter. Nun gelte es, mit Mut gegen Wetzlar aufzulaufen.

Obwohl die HSG Wetzlar ein unangenehmer, gut eingespielter Gegner ist, hat Schöne keine Angst. „Nach unserem Saisonstart mit 0:8 Punkten hatten wir vor dem Heimspiel gegen Minden eine ähnliche Ausgangslage. Wir nehmen die Situation so an, wie sie ist. Die Mannschaft wird sich anders präsentieren als zuletzt“, verspricht der Göppinger Funktionär.

Frisch Auf erlebt Berg- und Talfahrt: Vier Niederlagen, 11:3-Punkte-Serie, drei Pleiten

Nach den Auftaktniederlagen gegen Kiel, Hannover, Berlin und Leipzig bekam Frisch Auf in der Heimpartie gegen Minden die Kurve und gewann mit 26:23. Danach schloss sich eine Serie von 9:3 Punkten an, ehe drei Niederlagen in Folge die Stimmung unterm Hohenstaufen wieder deutlich trübten.

Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller verspricht den Anhängern der Grün-Weißen, dass die Mannschaft gegen Wetzlar von Anfang an ein Feuerwerk abbrennen werde. „Wir müssen in der Abwehr hart spielen und dem Gegner zeigen: Hier ist nichts zu holen“, fordert er von seinen Mannschaftskameraden. Knapp 4000 Fans werden ihre Mannschaft an diesem Donnerstag anfeuern.

In der vergangenen Saison zogen die Frisch-Auf-Profis gegen die HSG Wetzlar allerdings zwei Mal den Kürzeren: In Wetzlar verlor man nach schwacher Leistung mit 21:26. Im Heimspiel gegen die Mittelhessen setzte es eine 22:24-Niederlage. Insgesamt fällt die Bilanz gegen die Mannschaft von Trainer-Dauerbrenner Kai Wandschneider – der gebürtige Hamburger steht seit 2012 auf der Wetzlarer Kommandobrücke – knapp zu Gunsten der HSG aus: 16 Frisch-Auf-Siegen stehen 17 Niederlagen gegenüber. Drei Mal gab es ein Remis. Der letzte Göppinger Sieg über Wetzlar ist gut zwei Jahre her: Im Oktober 2017 gewann Frisch Auf in eigener Halle mit 28:25.