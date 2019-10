Schon in der ersten Hälfte zogen die Magdeburger auf 10:4 davon (15. Minute). Danach musste Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer den angeschlagenen Sebastian Heymann vom Feld nehmen. Damit fehlten im linken Rückraum beide etatmäßigen Spieler, weil Ivan Sliskovic wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel gleich zu Hause in Göppingen geblieben war. Dennoch bäumte sich Frisch Auf auf und kam wieder bis auf ein Tor heran (12:11/23. Minute). Zur Pause führten die Bördestädter mit 16:14.

Im zweiten Durchgang scheiterten die Göppinger ein ums andere Mal am überragenden Magdeburger Torwart Jannick Green, so dass der SCM sich schnell absetzen konnte. In der 48. Minute betrug der Vorsprung wieder sechs Tore (25:19). Danach brachte Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer noch einmal Heymann, doch auch er konnte nicht mehr für die Wende sorgen. Am Ende stand ein hoher 30:21-Sieg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel, vor allem weil die Göppinger in der zweiten Hälfte ihre Chancen zu oft nicht nutzten.