Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Hartmut Mayerhoffer erwartet den Übungsleiter und sein Frisch-Auf-Team am Sonntag um 16 Uhr in der Mannheimer Arena eine schwierige Aufgabe. Nach ihrem 30:31- Ausscheiden im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen Hannover vor eigenem Publikum dürften die Rhein-Neckar-Löwen mit reichlich Appetit auf Wiedergutmachung in dieses Bundesliga-Duell gehen. Bislang blieb der Tabellen-Dritte (22:8 Zähler) auch in den Punktspielen dieser Runde manches schuldig, die Göppinger reisen als Elfter (13:17) und dem Selbstbewusstsein an, die Hausherren in der Pokalrunde bis in die Verlängerung hinein mächtig geärgert zu haben, um dann mit 34:36 nur knapp zu unterliegen.

Frisch Auf hofft auf ähnliche Leistung wie im Pokal

„Wir haben dort eine sehr gute Leistung gezeigt und nach 60 Minuten ein Unentschieden erreicht“, ruft auch Hartmut Mayerhoffer den Auftritt seiner Mannen im baden-württembergischen Derby Anfang Oktober in Erinnerung, auch der Auftritt beim 26:21-Heimsieg zuletzt gegen Wetzlar macht den Frisch-Auf-Verantwortlichen Mut. Bis Donnerstag hatte Mayerhoffer alle Mann außer dem Langzeitverletzten Sebastian Heymann im Training, dann knickte Linkshänder Nicolai Theilinger bei einer Übungseinheit um. „Es ist nichts Schlimmes. Ich hoffe, dass er am Sonntag dabei zu sein kann“, erklärte der Göppinger Trainer.

Beim Pokalspiel vor gut zwei Monaten hatte Theilinger Frisch Auf mit seinem Tor kurz vor Schluss in die Verlängerung geworfen, ehe die Löwen zurückschlugen. Während die Göppinger sich eine komplette Woche vorbereiten konnten, blieben den Mannheimern nur wenige Tage. Die Pokalniederlage des morgigen Gegners am Mittwochabend gegen Hannover könnte die Aufgabe für Frisch Auf noch schwieriger machen. „Den Löwen fehlt jetzt bereits eine Titelchance und sie hinken bislang ihren Ansprüchen hinterher“, so Mayerhoffer, der die eigene Marschroute vor dem Aufeinandertreffen mit dem meist dominanten Andy Schmid und dessen Kollegen bereits festgelegt hat: „Wir werden auf uns schauen und wollen uns auf unsere Stärken berufen, die Löwen sind eine andere Hausnummer.“

Erst ein Bundesliga-Sieg für Göppingen bei den Rhein-Neckar-Löwen

Die Statistik spricht klar gegen Göppingen: Den einzigen Sieg in der Bundesliga bei den Löwen feierten die Grün-Weißen vor 14 Jahren (27:26). Damals hieß der Verein noch SG Kronau/Östringen.

Unterdessen zeigte sich Mayerhoffer erfreut über die Berufung von zwei seiner Schützlinge in den 28er-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im kommenden Januar. „Die Nominierung von Marcel Schiller war ja zu erwarten, für Tim Kneule ist es eine Anerkennung seiner guten Leistungen. Er hat gezeigt, wie wertvoll er sein kann“, sagte der Frisch-Auf-Übungsleiter.