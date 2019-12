Für viele Anhänger des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen ist es das Spiel der Saison: Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr empfangen die Grün-Weißen Rekordchampion THW Kiel. Die Ticketnachfrage ist, auch wegen des attraktiven Termins, riesengroß. Bis Montagnachmittag waren mehr als 5400 Eintrittskarten verkauft. Die Halle fasst 5600 Besucher.

Kracher gegen den Rekordmeister ist fast ausverkauft

„Wenn Kiel da ist, ist das immer etwas Besonderes“, freut sich Frisch-Auf-Linksaußen Till Hermann auf das Gastspiel des Tabellenführers in Göppingen. Wir werden kämpferisch alles geben“, verspricht Frisch-Auf-Kapitän Tim Kneule, der jetzt seinen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert hat (siehe nebenstehender Artikel). Rechtsaußen Marco Rentschler stellt klar, dass sein Team nicht gegen Kiel gewinnen muss. „Der Druck ist nach dem Sieg gegen Nordhorn jetzt erst einmal weg. Wir werden versuchen, unsere Chancen zu nutzen“, kündigt er an. Linksaußen Marcel Schiller betrachtet den Kracher gegen den Champions- League-Teilnehmer als Bonusspiel, in dem Frisch Auf nichts zu verlieren habe.

Dass das Starensemble von der Ostsee nicht unschlagbar ist, hat man am vergangenen Sonntag wieder gesehen, als die Mannschaft des ehemaligen Welthandballers Filip Jicha völlig überraschend in eigener Halle der HSG Wetzlar mit 20:27 unterlag. Es war die höchste Bundesliga-Niederlage der Norddeutschen seit dem 22:30 im September 2017 in Wetzlar und gleichzeitig bereits die vierte Saison-Niederlage.

Göppinger Torhüter Rebmann muss wegen Handverletzung mit Training aussetzen

Die Göppinger, bei denen Torwart Daniel Rebmann wegen einer Handverletzung einige Trainingseinheiten auslassen musste, wollen am Donnerstag an die Leistung in den ersten 45 Minuten des Hinspiels anknüpfen, erklärte Trainer Hartmut Mayerhoffer an diesem Montag. Bis weit in die zweite Hälfte hinein hatten die Grün-Weißen beim EHF- und DHB-Pokalsieger gut mitgehalten, doch dann brachten sich die Göppinger mit zahlreichen Fehlern um eine mögliche Sensation und verloren schließlich noch deutlich mit 24:31.

Die jüngste Niederlage der Kieler gegen Wetzlar könnte für Frisch Auf negative Folgen haben, befürchtet Mayerhoffer. „Sie ­werden mit Wut im Bauch hier an­treten“, vermutet der Frisch-Auf-Übungsleiter. Unmittelbar nach dem Wetzlar-Spiel hatte Kiels Coach Jicha bereits die Parole für den Jahresendspurt seiner Truppe ausgegeben: „Da bleibt jetzt nur Mund abputzen, wieder aufstehen und alles in die letzten zwei Spiele des Jahres reinhauen.“