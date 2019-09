Nach einer schwachen und nervösen Anfangsphase, in der die Göppinger vor 4100 Zuschauern in der EWS-Arena mit 4:6 in Rückstand gerieten (14. Minute), legten die Grün-Weißen eine 5:0-Serie zum 9:6 auf das Parkett. Auch zur Pause hatte der Drei-Tore-Vorsprung gegen schwache Gäste Bestand (14:11). In der zweiten Hälfte konnten die Hausherren noch eine Schippe drauflegen und beherrschten die Stuttgarter nach Belieben. Am Ende stand ein souveräner 31:22 auf der Anzeigetafel. Es war der höchste Saisonsieg für Frisch Auf, das mit 2:8 Punkten in die Spielzeit gestartet war. Beste Göppinger Schützen waren Ivan Sliskovic und Marcel Schiller mit jeweils sechs Toren. Auf Stuttgarter Seite traf Patrick Zieker ebenfalls sechs Mal.