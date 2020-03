Nach schwacher erster Hälfte, in der die Göppinger schon in der Anfangsphase schnell mit 1:4 zurücklagen, gelang Frisch Auf im zweiten Durchgang ein Blitzstart. Nach 34 Minuten führte das Team von Hartmut Mayerhoffer mit 18:17. Mehrfach betrug der Vorsprung für Frisch Auf im Anschluss drei Tore, doch der Mannschaft gelang es nicht, den Sack vorzeitig zuzumachen. In der letzten Minute gelang Linksaußen Marcel Schiller der entscheidende Treffer zum 32:29.