Mit einer Mannschaft derselben Kragenweite bekommen es die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen am Samstag um 19 Uhr zu tun: Dann empfängt das Team von Trainer Aleksandar Knezevic in der heimischen EWS-Arena die HSG Bensheim/Auerbach und könnte mit einem Sieg, dem sechsten der Saison, nicht nur am Kontrahenten vorbeiziehen, sondern auch an der Neckarsulmer Sport-Union und am VfL Oldenburg.

Klassenerhalt weiter im Blick

„Wir wissen um die Möglichkeit, die sich auch im Hinblick auf den Klassenerhalt bietet und wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, sagt Knezevic. „Allerdings dürfen wir dann nicht mehr so viele Tore zulassen wie im Hinspiel. Die Abwehr muss besser stehen und das Bensheimer Angriffspiel unterbinden.“ In der Vorrundenpartie unterlagen die ersatzgeschwächten Frisch-Auf-Frauen mit 33:37. Morgen Abend werden die Karten neu gemischt. Bis auf Torhüterin Jasmina Jankovic, die sich in Ketsch am Knie verletzt hat, dürfte Knezevic der gesamte Kader zur Verfügung stehen, der mit der ein oder anderen Spielerin aus der zweiten Mannschaft ergänzt werden könnte, die am Wochenende spielfrei ist.

Neues Gespann im Tor

Im Tor müssen es nun erst einmal Branka Zec und Edit Lengyel richten. Lengyel beendete nach der vergangenen Saison ihre Karriere und konzentrierte sich auf ihre Aufgabe als Torwarttrainerin, erklärte sich aber bereit, genau für solche Fälle wie jetzt einzuspringen. Im Heimspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union kam Lengyel für einen Siebenmeter aufs Feld und hielt diesen. „Sie hat eine 100-Prozent-Quote“, scherzt Knezevic, dessen nicht gerade üppiger Kader sich in dieser Spielzeit durch viele langwierige Verletzungen immer wieder ausdünnte. „Wir wollen morgen nachlegen“, sagt Anja Brugger, „dann dürften wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, sofern alle gesund bleiben.“

Respekt vor den Gästen

Im Normalfall dürften nicht alle drei akut gefährdeten Mannschaften noch fünf Siege einfahren. Dementsprechend fokussiert und konzentriert müsse man in die Begegnung gehen, fordert Knezevic, der Respekt vor dem Gegner hat. „Bensheim spielt eine gute Runde, tritt sehr stabil auf und hat nicht nur einen breiten Kader, sondern auch einen mit Qualität.“ Allen voran zu nennen ist Julia Maidhof, die die Torschützenliste der Handball Bundesliga Frauen (HBF) anführt. Die Nationalspielerin wechselt zur neuen Saison nach Bietigheim. Ein Verlust, den das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm erst einmal kompensieren muss.

Gäste mit bestem Zuschauerschnitt

Bereits verpflichtet hat die HSG Leonie Kockel vom BVB Dortmund. Damit steht ein erstes Grundgerüst, denn neben den beiden Torhüterinnen Jessica Kockler und Helen van Beurden bleiben dem Zuschauerkrösus der Liga auch Spielmacherin Sarah van Gulik, Kreisläuferin Isabell Hurst und die variabel einsetzbare Lisa Friedberger erhalten. Das gute Abschneiden der „Flames“ hat sich auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt: Konnte man sonst schon immer im Schnitt etwa 1000 Fans in der Weststadthalle begrüßen, führt die HSG das Zuschauerranking in dieser Saison mit einem Schnitt von 1294 Zuschauern an. Meist konnte Heike Ahlgrimm mit den Darbietungen ihrer Mannschaft zufrieden sein. Gar nicht gefallen hat der Trainerin der Auftritt beim 32:40 in Blomberg-Lippe. „Hier haben wir uns ergeben“, kritisierte sie. Das soll sich so schnell nicht wiederholen. Sechs ihrer zwölf Punkte holte die HSG auswärts. Frisch Auf will verhindern, dass weitere zwei hinzukommen.