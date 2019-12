Wer gedacht hätte, dass das Spiel der Frisch-Auf-Männer am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den THW Kiel, das die Fördestädter mit 27:26 gewannen, an Spannung nicht zu überbieten war, sah sich getäuscht. Denn auch die Bundesliga-Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen sorgten an diesem Freitag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen für einen echten Krimi – ebenso wie bei den Männern mit dem besseren Ausgang für den Gegner. Durch einen Treffer von Joanna Rode zwei Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Göppinger Tor gewannen die „Elfen“ mit 29:28 (12:14).

Siegtreffer für Leverkusen zwei Sekunden vor Schluss ins leere Göppinger Tor

„Das ist eine bittere Niederlage“, resümierte Linkshänderin Anja Brugger, „aber wenn wir so weiterspielen, kommen wir schnell aus dem Tabellenkeller raus.“ Der Tabellen-Zwölfte zeigte gegen die favorisierten Rheinländerinnen eine starke Vorstellung und bot beste Handball-Unterhaltung. Nach ausgeglichenem Beginn (3:3/10.; 8:8/19., 12:12/28.) gingen die Göppingerinnen, die erstmals seit Wochen wieder ohne Verletzungssorgen in ein Spiel gingen, durch Treffer von Michaela Hrbkova, mit 8/4 Toren beste Schützin der Begegnung, und Iris Guberinic mit einer 14:12-Führung in die Pause. Diese bauten die Gastgeberinnen vor der Saisonrekordkulisse von 1615 Zuschauern bis zur 40. Minute durch ein Siebenmetertor durch Michaela Hrbkova auf 21:15 aus. „Die Stimmung war super, wir hatten viele Emotionen drin. Man hat gemerkt, dass alle Verletzten wieder dabei sind, das hilft uns ungemein“, meinte Rechtsaußen Anja Brugger.

Kurz zuvor hatte Leverkusens Trainerin Renate Wolf, die den neuen, sich in Urlaub befindlichen Michael Biegler vertrat, ihre Abwehr von einer 6:0- auf eine 5:1-Deckung umgestellt und nahm damit die Göppinger Rückraumspielerin Annika Blanke aus dem Spiel. „Wir haben zu lange gebraucht, um uns darauf einzustellen“, kritisierte Brugger. Deshalb kamen die Gäste Stück für Stück näher und gingen in der 56. Minute durch einen Treffer von Joanna Rode mit 26:25 in Führung.

Einwechslung der siebten Feldspielerin auf Göppinger Seite führt nicht zum Erfolg

Doch die Göppingerinnen fighteten, gingen ihrerseits 43 Sekunden vor dem Ende wieder in Front (28:27). Im Gegenzug traf Svenja Huber per Strafwurf zum Ausgleich. Göppingens Trainer Aleksandar Knezevic nahm jetzt Torhüterin Jasmina Jankovic zu Gunsten einer siebten Feldspielerin vom Parkett. Den Frisch-Auf-Frauen blieben noch knapp 30 Sekunden, um das Siegtor zu erzielen, doch den überhasteten Wurf von Romy Morf-Bachmann konnte Gäste-Torhüterin Nele Kurzke parieren. In den Schlusssekunden war dann Joanna Rode zur Stelle, die ins leere Göppinger Tor zum 29:28-Sieg traf.

„Wir haben uns schwer getan gegen die 5:1-Deckung“, gestand Annika Blanke, „wir konnten die Lücken, die sich dadurch ergaben, nicht ausnutzen. Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen.“ Trotz der Niederlage können die Frisch-Auf-Frauen auf diese leidenschaftliche Vorstellung aufbauen. Sowohl für Anja Brugger als auch für Annika Blanke war es das beste Saisonspiel ihrer Mannschaft. Kaufen konnten sie sich dafür gestern allerdings nichts.

FA Göppingen: Zec (bei zwei Siebenmetern), Jankovic, Lengyel (n.e.); Brugger (1), Blanke (2/1), Ioneac (2), Schindler (2), Hrbkova (8/4), Guberinic (3), Morf-Bachmann (5), Adamkova (4), Krhlikar (1), Petrinja, Welter.

Bayer Leverkusen: Fehr, Kurzke (ab 31.); Thomaier (4), Jurgutyte (1), Seidel (4), Zschocke (1), Souza, Bruggeman, Kinlend (1), Huber (6/3), Joanna Rode (6/2), Jennifer Rode (6), Elaine Rode.

Schiedsrichter: Linker/Schmidt (Recklinghausen/Bochum).

Zeitstrafen: 6:2 Minuten.

Zuschauer: 1615.