Ohne die beiden Neuzugänge Roxana Ioneac (Fußverletzung) und Romy Morf-Bachmann (Magen-Darm) mussten die Frisch-Auf-Frauen an diesem Samstag das Derby gegen Neckarsulm in der EWS-Arena bestreiten. Der ohnehin schon kleine Kader der Grün-Weißen machte seine Sache sehr gut und gewann ungefährdet mit 33:22 (14:10). Ließen die Göppingerinnen vor 817 Zuschauern in der ersten Hälfte noch einige freie Wurfchancen liegen, lief die Angriffsmaschinerie im zweiten Durchgang auf Hochtouren. Trainer Aleksandar Knezevic setzte alle zur Verfügung stehenden Spielerinnen ein, auch Torwarttrainerin Edit Lengyel, die in ihrer einzigen Aktion prompt einen Strafwurf gegen die sonst von der Siebenmeterlinie so treffsichere Nele Reimer hielt. Bis kurz vor der Pause konnten die Gäste beim Einstand von Interimstrainerin Maike Daniels - der Verein hatte den bisherigen Coach Pascal Morgant wegen unterschiedlicher Vorstellungen in Bezug auf die sportliche Zukunft der Handballabteilung am Dienstag vor die Tür gesetzt - noch einigermaßen mithalten (12:10/28.). Doch in der zweiten Hälfte zogen die Frisch-Auf-Frauen schnell auf 16:10 (32.) davon und fuhren den sicheren Sieg ohne Probleme ein.