Daniel Rebmann stand der Frust nach der hauchdünnen 26:27 (15:16)-Heimniederlage gegen Rekordchampion THW Kiel ins Gesicht geschrieben. „Das tut unglaublich weh“, sagte der Torhüter des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, „ich hätte lieber mit acht, neun Toren verloren, aber jetzt denke ich mir: Hätte ich den ein oder anderen Ball gehalten, hätten wir vielleicht gewonnen. Ich bin echt ­enttäuscht.“

Frisch Auf hat keine drei vollen Tage zur Vorbereitung auf das nächste Spiel

Viel Zeit, nach der unglücklichen und bitteren Niederlage Trübsal zu blasen, haben die Frisch-Auf-Profis allerdings nicht, denn schon 66 Stunden nach der Schlusssirene des Kiel-Spiels müssen die Göppinger bei den Eulen Ludwigshafen erneut auf die Platte. Die Partie bei den abstiegsbedrohten Pfälzern, die um 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle angeworfen wird, ist die letzte vor der EM-Pause.

Für Rebmann ist das Spiel beim Tabellen-17. (8:30 Punkte), der am Donnerstag bei der HSG Wetzlar mit 23:26 (12:13) unterlag, genauso schwierig wie die Aufgabe zuvor gegen die Handballer von der Ostsee, „vielleicht sogar noch schwieriger. Das ist eine Mannschaft, die bis zum Umfallen kämpft. Wir müssen alles reinhauen und dürfen noch nicht an den Urlaub denken“, fordert er von seinen Mitspielern.

Regeneration und taktische Vorbereitung auf dem Programm der Göppinger

Auch Rebmanns Trainer Hartmut Mayerhoffer weiß um die Schwere der Aufgabe: „Das wird ein schwieriges Spiel. Unser knapper Sieg gegen den Tabellenletzten Nordhorn hat gezeigt, dass man in der Bundesliga kein Team im Vorbeigehen schlägt.“ Am Tag nach dem Kiel-Spiel standen Regeneration und die taktische Vorbereitung auf dem Programm des Tabellen-Elften (15:21 Punkte). Obwohl die Eulen in dieser Saison erst drei Siege gefeiert und bereits vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer haben, hat Hartmut Mayerhoffer Respekt vor den bisherigen Leistungen der Pfälzer. „Ludwigshafen hat Flensburg geschlagen und hatte Hannover am Rande einer Niederlage. Das wird ein sehr physisches Spiel“, glaubt der Göppinger Trainer. Der Sportliche Leiter Christian Schöne erwartet ein knüppelhartes Spiel in Ludwigshafen, das man unbedingt gewinnen will.

Frisch-Auf-Linksaußen Till Hermann, der bei der Niederlage gegen die „Zebras“ den grippekranken Marcel Schiller vertrat, ist überzeugt davon, dass sein Team in der Pfalz etwas holen kann: „Wenn wir mit derselben Einstellung wie gegen Kiel spielen, sollten, ja müssen wir dort gewinnen.“

Matchwinner trotz Niederlage

Der 23-Jährige, der vor der Saison vom Drittligisten MTV Großenheidorn zu den Göppingern wechselte, war der Matchwinner bei der Niederlage gegen Kiel. Hermann traf bei sechs Versuchen fünf Mal und war damit mit Kresimir Kozina und Ivan Sliskovic bester Schütze seiner Mannschaft. „Er hat es sehr, sehr gut gemacht, ein großes Kompliment“, lobte Coach Mayerhoffer seinen Schützling. Auch Hermann war mit seiner Leistung zufrieden. „Ich hatte endlich die Chance, den Zuschauern zu zeigen, was ich kann. Ich habe meine Spielzeit gut genutzt, das freut mich natürlich.“

Ob Hermann auch in Ludwigshafen große Spielanteile erhält, wird sich zeigen, denn noch ist nicht klar, ob sein Pendant Schiller bis Sonntag wieder gesund ist.

Nach der Partie bei den Eulen verabschieden sich die Frisch-Auf-Profis in den Urlaub. Am 13. Januar bittet Trainer Mayerhoffer seine Spieler wieder zum Training. Zwei Akteure werden dann aller Voraussicht nach nicht dabei sein: Linkshänder Nemanja Zelenovic und Spielmacher Josip Peric. Beide werden für ihre Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich ins Geschehen eingreifen. Zelenovic für das serbische Team, Peric für Bosnien. Wolfgang Karczewski