Jahrzehntelang liefen die Handballer von Bundesligist Frisch Auf Göppingen in Grün-Weiß auf. In diesen Farben holte man unter anderem elf deutsche Meisterschaften und sechs Europapokalsiege. Doch jetzt soll mit dieser Tradition gebrochen werden: Der neue Hauptsponsor, die Göppinger Firma Teamviewer, hat für ihren Einstieg bei Frisch Auf zur Bedingung gemacht, dass die Trikots künftig in Blau, der Farbe des Unternehmens, gehalten werden.

Aus Grün-Weiß wird Blau

Für einige Anhänger der Göppinger ist der Farbwechsel ein Dorn im Auge. Im Internet ist vom Herschenken der eigenen Farben, vom Kaputtmachen der Tradition und sogar vom Verkauf der Seele die Rede. Genauso sieht es Andreas Oberst vom Fanclub Bianco Verde. „Das ist ein absolutes No-Go. Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht“, poltert er. Grundsätzlich sei es löblich, dass der Klub endlich wieder einen Hauptsponsor an Land gezogen hat. Auch dass Frisch Auf wieder Ziele und Visionen ausgibt, sei gut. Dies habe man in den vergangenen Jahren komplett verschlafen, so Oberst. „Aber dass man jetzt die Farben tauscht, weil Teamviewer dem Verein die Pistole auf die Brust setzt, ist enttäuschend und traurig zugleich.“

So wie er denken auch die meisten anderen 26 Mitglieder des Fanclubs Bianco Verde, ergänzt Oberst. Seiner Auffassung nach hätte es durchaus auch andere Lösungen geben können: „Man hätte zum Beispiel die Einlauftrikots in den Farben von Teamviewer gestalten können. Aber Frisch Auf ist nur ein Spielball von Teamviewer, um dessen Interessen durchzusetzen.“ Auch Oberst spricht davon, dass der Traditionsverein durch die neue Farbe des Heimtrikots seine Seele verkauft habe. „Was kommt als nächstes? Die Umbenennung in Teamviewer-Team?“, fragt sich Oberst.

Bei einem Fantreffen im Frisch-Auf-Klubhaus unmittelbar nach Bekanntgabe des neuen Hauptsponsors, der Frisch Auf nach NWZ-Informationen einen hohen sechsstelligen Betrag pro Saison in die Kassen spült, erklärte Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele, dass das Vorgehen des Vereins alternativlos gewesen sei. „Teamviewer will mit unserer Mannschaft in blauen Trikots seine Kommunikationsziele erreichen. Es geht dem Unternehmen um die Werbewirkung. Die blauen Trikots sind ein wichtiges Kernelement.“

Emotionale, aber sachliche Diskussion beim Fantreffen

Bei dem Treffen, an dem von Frisch-Auf-Seite neben Hofele auch der neue Aufsichtsratsvorsitzende Claus Mai sowie Präsident Thomas Lander teilnahmen, wurde laut Lander sehr emotional, aber dennoch sachlich diskutiert. „Als ich von den blauen Trikots erfahren habe, habe ich auch kurz geschluckt“, verriet der Frisch-Auf-Präsident, „aber es gibt keine Alternativen.“

Das Stimmungsbild unter den rund 30 Anhängern war zweigeteilt. „Es war klar, dass sich einige mit den blauen Trikots nicht anfreunden“, berichtet Hofele. Aber es gab auch andere Stimmen. „Wir haben jahrelang nach einem Hauptsponsor gesucht. Jetzt haben wir einen, der uns einen Schub gibt. Wenn man einen Hauptsponsor will, der so viel Geld in den Verein steckt, ist es normal, dass das Unternehmen Bedingungen stellt. Aber wir verkaufen hier nicht unsere Seele“, erklärt Stefan Todeschini, Vorsitzender der Faninitiative „Die Glorreichen Sieben“, den meisten besser bekannt als „Yeti“.

Ins selbe Horn stößt Edelfan und Sponsor Rolf Weiß: „Wenn jemand so viel Geld gibt, möchte er auch was zu sagen haben. Die blauen Trikots sind der Wiedererkennungswert der Firma. Außerdem hatte Frisch Auf laut Herrn Mai wohl nicht die beste Verhandlungsposition.“

Wie das Trikot genau aussieht, ist noch nicht bekannt. Das Geheimnis um das neue Blau der Grün-Weißen soll beim ersten Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Balingen, spätestens jedoch beim zweiten Heimauftritt am 18. Oktober gegen Erlangen gelüftet werden.