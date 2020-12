Trotz des 23:42-Debakels gegen Norwegen glauben die deutschen Handballerinnen weiter an eine erfolgreiche Europameisterschaft in Dänemark.

Bundestrainer Henk Groener kündigte für das entscheidende Gruppenspiel am 7. Dezember (18.15 Uhr) gegen Polen eine „Trotzreaktion“ seiner Mannschaft an. „Ich denke, wir werden bereit sein für ein gutes Spiel“, sagte der 60-jährige Niederländer. „Wir wollen jetzt nach vorne schauen.“ Bereits ein Remis gegen die noch sieg- und punktlosen Polinnen würde der DHB-Auswahl für den Einzug in die EM-Hauptrunde reichen. Den besten drei Teams jeder Vierergruppe gelingt der Einzug in die nächste Turnierphase.

Doch dafür muss sich Groeners Team steigern. Nie zuvor hatte eine deutsche Mannschaft in einem EM-Spiel so viele Gegentore wie am Samstagabend gegen Norwegen kassiert. Man habe „zu viel Angst, zu viel Respekt“ gehabt, monierte Groener. „Insgesamt war das ungenügend, und wir müssen uns in allen Bereichen verbessern.“

