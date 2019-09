Die Göppingerinnen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und setzten sich vom Aufsteiger ab. In Hälfte zwei witterte der Gast kurz Morgenluft, doch die personell gebeutelten Frisch-Auf-Frauen behielten die Ruhe und fuhren einen am Ende ungefährdeten Sieg ein. Einziger Wermutstropfen: Michaela Hrbkova knickte in der 21. Minute um. Wie schwer die Verletzung ist, muss abgewartet werden. Beste Göppinger Werferinnen waren Ana Petrinja (9/6) und Romy Morf-Bachmann (7).