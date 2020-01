Für die einen ist der emotionale Höhepunkt der Handball-EM, für die anderen ein Charaktertest nach der großen Enttäuschung. Die Ausgangslage vor dem Duell der deutschen Handballer mit Co-Gastgeber Wien könnte kaum unterschiedlicher sein. Gemeinsam haben aber beide Teams, dass sie Partie am Montagabend um 20.30 Uhr live im Ersten unbedingt gewinnen müssen.

Für die Gastgeber, die zum vierten Mal bei einer EM dabei sind, geht es um das beste Abschneiden bei einer Europameisterschaft (bislang Platz neun bei der Heim-EM 2010) und die Teilnahme an einem der Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele.

Für die deutsche Mannschaft geht es nach dem Verpassen des Halbfinals und der bitteren Niederlage gegen Kroatien darum, sich anständig aus dem Turnier zu verabschieden und sich gegen den „kleinen“ Nachbarn keine Blöße zu geben.

Hanning entfacht Trainer-Debatte neu

Außerdem hat DHB-Vizepräsident Bob Hanning der Partie zusätzliche Brisanz verliehen. Am Samstagabend hatte er direkt nach der 24:25-Niederlage gegen Kroatien noch davon gesprochen, dass es keine Trainerdiskussion um Christian Prokop geben.

Vor dem Österreich-Spiel klang das dann ein wenig anders. Es sei "elementar wichtig für Mannschaft und Trainer, das erfolgreich zu Ende zu bringen. Diesem Druck müssen wir standhalten", sagte Hanning am Sonntag. Gegen den Co-Gastgeber "wird sich zeigen, was diese Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Österreich in Österreich ist der beste Gegner, um all diese Fragen zu überprüfen". Eine Aussage, die die Trainerdiskussion neu entfachte.

Bilanz spricht klar für Deutschland

Auch wenn die Bilanz eindeutig für Deutschland spricht (33 Spiele, 28 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen), wartet eine schwere Aufgabe auf Prokops Team. Austria-Keeper Thomas Eichberger ist in überragender Form und vorne sorgt das Bundesliga-Trio Nikola Bilyk (THW Kiel), Robert Weber (Nordhorn/Lingen) und Janko Bozovic (Gummersbach) für die Tore.

Österreich will den Coup

Die Österreicher haben sich für ihr „Spiel des Jahres“ viel vorgenommen. „Wir haben riesige Erwartungen an diese Partie, denn wir wollen unbedingt gewinnen. Wir waren gegen Kroatien und Spanien schon nahe dran, aber jetzt wollen wir den Coup“, sagt Linksaußen Sebastian Frimmel.