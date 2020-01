Es war ein Handball-Krimi, mit dem die deutschen und die kroatischen Spieler ihre 9307 Fans in der Wiener Stadthalle begeistert haben. „Für solche Spiele spielt man das Spiel“, sagte Luka Stepancic nach der Partie. „Ein Unentschieden wäre das beste Ergebnis gewesen, weil auch Deutschland für diesen Kampf eine Belohnung verdient gehabt hätte.“

Doch da die deutschen Handballer in der zweiten Halbzeit einen Fünf-Tore-Vorsprung verspielten und Jannik Kohlbacher Sekunden vor dem Ende die Chancen auf den Ausgleich vergab, stand sie nach dem 24:25 (14:11) mit leeren Händen da.

Keine realistischen Chancen mehr aufs Halbfinale

Damit hat Deutschland bei der EM in Österreich, Norwegen und Schweden keine realistische Chance mehr aufs Halbfinale. „Heute wird getrauert werden, aber dann werden wir neue Ziele setzen“, sagte Bundestrainer Christian Prokop nach der Partie. Denn noch ist die EM nicht zu Ende, auch wenn das anvisierte Ziel Halbfinale außer Reichweite ist.

Am Montag Spiel gegen Österreich

Am Montag (20.30 Uhr/ARD) geht es in Wien gegen Gastgeber Österreich, zum Abschluss der Hauptrunde wartet am Mittwoch noch Tschechien (20.30 Uhr/ARD). Ist es möglich, eine so bittere Niederlage so schnell aus den Köpfen zu bekommen und sich nach der ersten Enttäuschung auf neue Aufgaben zu konzentrieren? „Es wird schwer“, meinte Kapitän Uwe Gensheimer. „Keine Ahnung. Ich war noch nie in so einer Situation“, gestand Rechtsaußen Timo Kastening.

Duell wird Charaktertest für das deutsche Team

Vor allem das Duell mit Österreich wird ein Charaktertest für das deutsche Team. „Für die Österreicher ist das das Spiel des Jahres“, stellte Prokop klar. Sollte seine Mannschaft die beiden ausstehenden Partien gewinnen, würde sie sich für das Spiel um Platz fünf qualifizieren, welches wie die Halbfinals und das Endspiel in Schweden ausgespielt wird.

Hendrik Pekeler hat „keinen Bock“ auf Stockholm

Auf einen weiteren Spielort bei dieser EM nach Trondheim und Wien hatte der frustrierte Kreisläufer Hendrik Pekeler, der kurz vor dem Ende beim Stand von 24:24 eine umstrittene Zeitstrafe erhalten hatte, nach dem Schlusspfiff wenig Lust. „Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, nach Stockholm zu fahren. Da fährt man nicht für ein Spiel um Platz fünf hin“, sagte er. Immerhin versprach Pekeler: „Aber wird werden in den nächsten Spielen unser Bestes geben.“