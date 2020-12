Das Coronavirus macht erneut vor den Bundesliga-Handballern von Frisch Auf Göppingen nicht halt. Die Spiele an diesem Mittwoch bei den Füchsen Berlin und am zweiten Weihnachtsfeiertag in der EWS-Arena gegen GWD Minden fallen ins Wasser. Grund dafür sind drei Coronafälle bei der MT Melsungen, die...