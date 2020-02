Nach unten droht keine Gefahr mehr, der Zug in die dritte Liga ist auch abgefahren. Die Handballer der TSG Söflingen können schon jetzt an mor­­gen denken. Und das bedeutet für den Tabellensechsten der Baden-Württemberg-Oberliga, dass er schon vor dem 20. Spieltag der alten Saison die Personalplanungen für die neue Runde nahezu abgeschlossen hat. „Wir haben drei mündliche Zusagen von neuen Spielern, die nun zwei Wochen Zeit haben, mit ihrem aktuellen Verein zu reden“, erklärt TSG-Sportdirektor Markus Brodbeck. Darüber hinaus wurde bereits der Vertrag mit beiden Trainern, Steffen Klett (Chef) und Philipp Eberhardt (Co), um zwei Jahre verlängert. „Wir sind mit der Arbeit der beiden sehr zufrieden und wollen mit ihnen natürlich weitermachen“, so Brodbeck.

Drei Spieler sollen zur TSG Söflingen stoßen

Bei den anvisierten Spielerverpflichtungen handelt es sich um einen Torhüter, einen Rückraumspieler und einen Linksaußen. Auch am Kreis könne man sich noch verstärken, allerdings hänge das auch von der spielerischen Zukunft von Philipp Eberhardt ab. Der 33-Jährige hatte seine Handballkarriere eigentlich vergangenen Sommer beendet, stand in der Hinrunde dann aber doch in fast jedem Spiel auf der Platte.

Niko Henke geht, Alex Schramm tritt kürzer

Verlassen wird den Verein Torhüter Niko Henke, der in Ludwigsburg studiert und zum Drittligisten SV Salamander Kornwestheim wechselt, bei dem er in dieser Saison häufig mittrainiert hat. Rückraum-Routinier Alexander Schramm (36) wird künftig nur noch als Ersatz zur Verfügung stehen. Die restlichen Stammspieler haben entweder ihre Verträge bereits verlängert oder besitzen ohnehin einen Kontrakt über ein weiteres Jahr. Auch Kapitän Simon Dürner, der in der Hinrunde wegen einer Gesichtsfraktur lange ausgefallen war, bleibt an Bord.

TSG Söflingen bewirbt sich für Final Four im HVW-Pokal

Gespannt darf man in dieser Saison nun noch sein, wo und gegen wen die TSG Söflingen im Final Four des HVW-Pokals spielt. „Wir haben uns neben dem TV Altenstadt und TSV Alfdorf/Lorch um die Austragung beworben“, sagt Brodbeck, der noch diese Woche mit einer Entscheidung sowie der Auslosung der Halbfinals rechnet. Neben den beiden Württembergligisten ist Oberliga-Rivale TV Bittenfeld II dabei.