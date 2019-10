Drei Mal hintereinander hatten die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen zuletzt gegen den HC Erlangen gewonnen, drei Mal ging es äußerst eng zu. Auch an diesem Donnerstag mussten die Grün-Weißen in der Nürnberger Arena lange zittern, ehe der 26:23 (14:12)-Sieg feststand.

Dabei hätten die Göppinger bei einer komfortablen Fünf-Tore-Führung Mitte des zweiten Durchgangs den Sack schon längst zumachen können, doch ähnlich wie bei der 21:30-Niederlage am vergangenen Wochenende beim SC Magdeburg vergaben die Frisch-Auf-Profis zu viele Möglichkeiten.

Frisch Auf Göppingen macht den Sack nicht vorzeitig zu

Das war jedoch das einzige, was Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer nach der Partie zu kritisieren hatte. „Das war eine starke Abwehrleistung. Wir waren physisch sehr präsent und haben wenig klare Chancen zugelassen. Heute bin ich sowohl mit der Defensive als auch mit der Offensive zufrieden“, lobte der Coach seine Mannschaft.

Mann des Abends war der Göppinger Torwart Daniel Rebmann. Mit 15 Paraden und einer Quote von mehr als 40 Prozent gehaltener Bälle zog der 25-Jährige den Erlanger Offensivkräften den Zahn. „Ich bin gut ins Spiel reingekommen. Danach hatte ich eine kleine Schwächephase, aber in die zweite Halbzeit kam ich gut rein und war dann so richtig im Flow“, beschrieb er kurz nach Spielende die vorangangenen 60 Minuten.

Göppinger Handballer erneut ohne Ivan Sliskovic

In einem zerfahrenen Spiel sorgte Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller für die ersten drei Göppinger Tore zum 3:3-Zwischenstand in der zehnten Minute. Auch danach ging es zwischen den beiden Mannschaften, die in der vergangenen Saison die Plätze acht (Göppingen) und neun belegt hatten, eng zu. Auf Frisch-Auf-Seite konnte sich nun der erstmals in der 14. Minute eingewechselte Regisseur Josip Peric in Szene setzen, der mit drei Toren den Göppingern, die erneut auf Rückraumspieler Ivan Sliskovic verzichten mussten (Muskelfaserriss im Oberschenkel), innerhalb von elf Minuten zum 11:11 verhalf (27.). Durch Tore von Nemanja Zelenovic und Jacob Bagersted in der 30. Minute ging Frisch Auf mit einer 14:12-Führung in die Kabine.

Auch nach der Pause ließen die Erlanger Angreifer jegliche Effektivität vermissen, was der Ex-Göppinger Kapitän Michael Haaß nach der Partie klar ansprach: „Das war im Angriff zu wenig. Göppingen hat uns oft ins Zeitspiel gezwungen. Wenn wir kurz nachgelassen haben, hat Frisch Auf das eiskalt bestraft.“ Eine halbzeitübergreifende 5:0-Serie zum 17:12 durch Mittelmann Tim Kneule sorgte in der 37. Minute für eine vermeintlich beruhigende Führung. Die Gastgeber nutzten jedoch anschließend die fahrlässige Göppinger Chancenverwertung und kamen auf zwei Tore heran (19:21/51.). Auch fünf Minuten später hatte die dünne Zwei-Tore-Führung der Gäste noch Bestand, ehe Zelenovic und Tim Sörensen mit ihren Treffern zum 24:21 und 25:21 für die Entscheidung sorgten.

HC Erlangen: Lichtlein (23.-39.), Katsigiannis; Sellin (7/4), Haaß (2), Kellner, Firnhaber (3), Ivic, Büdel (2), Bissel (1), Murawski, Schäffer (1), Metzner (6), Link, Minel (1), von Gruchalla.

Frisch Auf: Rebmann, Kastelic (bei einem Strafwurf); Theilinger (2), Kneule (3), Heymann (1), Bager­sted (1), Peric (3/3), Sörensen (4), Schiller (6/2), Rentschler, Predragovic (n.e.), Hermann, Zelenovic (5), Kozina (1).

Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Braunschweig/Bochum).

Zeitstrafen: 6:8 Minuten.

Zuschauer: 3312.