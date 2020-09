Handball-Funktionärin Jennifer Kettemann hat die Teilzulassung von Zuschauern durch die Politik erleichtert aufgenommen.

„Diese Entscheidung ist auf keinen Fall ein Freifahrtschein für die Vereine, gibt uns aber Rückenwind und Motivation für den nun startenden Spielbetrieb und ist ein großer Schritt zurück zum gewohnten Liga-Alltag. Ganz abgesehen von der großen wirtschaftlichen Bedeutung, die eine Rückkehr von Zuschauern für uns Clubs hat“, sagte die Geschäftsführerin des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen dem „Mannheimer Morgen“.

Die Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer hatten am Dienstag einen sechswöchigen Testbetrieb in den Profiligen unter Corona-Bedingungen mit einer maximalen Auslastung von 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität beschlossen. Die Handball-Bundesliga startet am 1. Oktober in die Spielzeit 2020/21.

