Den Jahresabschluss hatten sich die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen ganz anders vorgestellt: Nach der starken Leistung bei der 26:27-Heimniederlage gegen Rekordmeister THW Kiel enttäuschten die Grün-Weißen ihre Fans drei Tage später in der Partie bei den Eulen Ludwigshafen. Mit 23:24 (10:13) unterlag die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer dem vor allem in kämpferischer Hinsicht überlegenen Abstiegskandidaten vom Rhein und hat nun nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit die Eulen belegen.

Göppinger Abwehrchef Jacob Bagersted erbost über Leistung seiner Vorderleute

„Unser Anspruch ist es, hier zu gewinnen“, sagte Frisch-Auf-Kapitän und -Abwehrchef Jacob Bagersted nach der Begegnung, „nur 23 Tore zu machen, ist beschämend. Wir waren zu ineffektiv im Angriff. Ich bin sehr enttäuscht.“ Mit seiner Aussage legte der Däne den Finger in die Wunde, denn die Göppinger Offensive erwies sich zu oft als laues Lüftchen. Lediglich der erneut starke Rückraumspieler Ivan Sliskovic und Kreisläufer Kresimir Kozina, beide mit jeweils sechs Treffern beste Schützen ihres Teams, wussten im Angriff zu gefallen. Vor allem aus dem rechten Rückraum, wo sich Nicolai Theilinger und Nemanja Zelenovic abwechselten, entstand keine Torgefahr.

Zu Beginn konnte Frisch Auf die eigene Angriffsschwäche mit einer starken Defensivleistung kompensieren. Nach neun Minuten hatten die Eulen beim 3:0 für Göppingen noch keinen Treffer erzielt. Die Drei-Tore-Führung hatte auch beim 5:2 in der 13. Minute durch ein Siebenmetertor von Marcel Schiller, der erst in der zweiten Hälfte Till Hermann auf der linken Außenbahn ersetzte, Bestand. Doch den aufopferungsvoll kämpfenden Pfälzern gelang es, zum 6:6 auszugleichen, in der 22. Minute mit 9:8 in Führung zu gehen und diesen Vorsprung bis zur 26. Minute auf drei Treffer auszubauen (11:8). Mit diesem Abstand ging es auch in die Pause (13:10).

Frisch Auf kommt dank Torwart Urh Kastelic wieder ran

Im zweiten Abschnitt baute Linkshänder Jerome Müller, mit acht Treffern erfolgreichster Werfer der Partie, die Führung zunächst sogar auf vier Tore aus (14:10). Dank mehrerer Paraden des zur Halbzeit eingewechselten Frisch-Auf-Torhüters Urh Kastelic und zwei Zeitstrafen gegen die Gastgeber gelang es den Grün-Weißen, den Abstand zu verkürzen und in der 46. Minute durch einen von Kozina sicher verwandelten Strafwurf zu egalisieren (16:16).

Allerdings schafften es die Gäste nicht, selbst in Führung zu gehen. Elf Sekunden vor Schluss bekam der Ludwigshafener Spielmacher Pascal Bührer nach einem Foul von Zelenovic einen Siebenmeter zugesprochen, den Rechtsaußen Pascal Durak eiskalt zum 24:23 verwandelte. Drei Sekunden vor dem Ende zog Frisch-Auf-Regisseur Tim Kneule aus ungünstiger Position aus dem Rückraum ab, doch Keeper Gorazd Skof war zur Stelle. Der direkte Freiwurf von Kozina nach der Schlusssirene war ebenfalls leichte Beute für Skof, weshalb es beim 24:23-Sieg der Pfälzer blieb.

Eulen Ludwigshafen: Tomovski (bei einem Strafwurf), Skof; Stüber, Dietrich (1), Scholz, Haider, Remmlinger, Falk, Hofmann (2), Durak (7/4), Bührer (2), Mappes (1), Müller (8), Neuhaus, Dippe (1), Valiullin (2).

FA Göppingen: Rebmann, Kastelic (ab 31.); Theilinger, Kneule, Bagersted (2), Peric, Sliskovic (6), Sörensen (1), Schiller (5/2), Rentsch­ler (2), Hermann (1), Zelenovic, Kozina (6/3).

Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Braunschweig/Bochum).

Zeitstrafen: 14:8 Minuten.

Zuschauer: 2350 (ausverkauft).