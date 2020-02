Auch wenn noch nicht klar ist wer vermeintlichen Drittliga-Absteiger TSV Blaustein in der kommenden Saison trainiert, haben sich nun weitere Spielerpersonalien geklärt. So wird das Blausteiner Eigengewächs Jannik Staiger auch in der Runde 2020/2021 für den TSV auf der Platte stehen. „Die diesjährige Entwicklung von Jannik ist wieder sehr eindrucksvoll“, erklärt der Sportliche Leiter Sebastian Schmid.

Philipp Frey hofft auf nächste Saison

Daneben will der aktuell an der Schulter operierte Philipp Frey nächste Saison wieder aufs Handballfeld zurückkehren.

Niklas Kiechle mit gesundheitlichen Problemen

Die schlechte Nachricht der Woche ist, dass Spielmacher Niklas Kiechle aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme schon jetzt für die neue Runde absagen musste. „Eine leistungsorientierte Sportbelastung ist zeitnah leider nicht absehbar“, so Schmid.