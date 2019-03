Göppingen / Harald Betz

Die Nachfrage ist groß, trotz der vielen Fasnetsveranstaltungen und des Starts in die Ferienwoche zieht das Duell der Lokalrivalen in der Handball-Bundesliga die Anhänger beider Klubs magisch an: Wenn morgen um 13.30 Uhr der TVB 1898 Stuttgart die Gäste von Frisch Auf Göppingen empfängt, dürfte kein Sitz in der Stuttgarter Porsche-Arena mit ihren 6200 Plätzen frei bleiben. Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen vor heimischer Kulisse mit 31:25 Toren gewonnen.

Beim Blick auf die Tabelle sind die beiden nur wenige Kilometer getrennten Nachbarn im Mittelfeld zu verorten. Die Göppinger sind Siebter und haben bislang 24:20 Punkte gesammelt, die Stuttgarter erleben als 13. mit 17:27 Zählern eine entspannte Runde ohne Abstiegsängste. Während die Flensburger dem Meistertitel entgegenstreben und dahinter Kiel, die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg und noch Berlin und Melsungen um die Teilnahme am internationalen Geschäft buhlen, haben im Tabellenkeller aktuell Ludwigshafen, Bietigheim und der VfL Gummersbach die klar schlechtesten Karten.

Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer und seine Mannschaft müssen erstmals in diesem Jahr reisen, wenn auch nicht weit. „Wir müssen nach Wochen wieder mal auswärts ran. Ich erwarte wie im Hinspiel ein hitziges Duell, auch wenn wir uns in der zweiten Halbzeit abgesetzt haben“, erinnert sich der Coach. Im vergangenen September steuerten Marcel Schiller und Marco Rentschler zusammen gleich 17 Tore zum Heimsieg bei, die Stuttgarter wechselten mehrfach ihre Torhüter Johannes Bitter und Jonas Maier und hatten im achtfachen Torschützen Mimi Kraus ihren besten Werfer.

Mittlerweile trifft der gebürtige Göppinger Kraus für die Konkurrenz aus Bietigheim, für Hartmut Mayerhoffer wird die morgige Aufgabe deshalb nicht einfacher: „Auf Kraus fokussierte sich viel, jetzt wirken mehrere Spieler als Aktivposten, etwa die wuchtigen Halbspieler Weiß und Schmidt oder auch Michael Schweikardt in Verbindung mit den Kreisläufern.“ Der morgige Gastgeber gewann vor eigenem Publikum die letzten vier Spiele, zuletzt gegen Lemgo mit 25:23, von zehn Heimspielen in dieser Saison wurden nur drei verloren. Allerdings warten die Blauen aus Bittenfeld, vergangenen Sonntag 30:37-Verlierer in Magdeburg, noch immer auf einen Heimsieg gegen Frisch Auf – im vierten Anlauf soll es diesmal klappen.

„Wir wollen natürlich gewinnen, das ist auch eine Prestigeangelegenheit“, hält Hartmut Mayerhoffer dagegen, der mit seinem kompletten Kader die Aufgabe beim Göppinger Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern wie Manuel Späth oder TVB-Kapitän Simon Baumgarten angehen kann, denn die Zehenverletzung, die Jens Schöngarth beim 27:30 gegen Melsungen zum Zuschauen zwang, ist auskuriert. „Melsungen ist abgeschlossen“, kommentierte der Frisch-Auf-Trainer gestern das Thema Heimniederlage, der Erkenntnisgewinn liegt auf der Hand, nachdem wie schon gegen Kiel ein hoher Pausenrückstand trotz aller Anstrengungen den Punktgewinn verhindert hatte: „Wir müssen auch jetzt in Stuttgart fokussierter ins Spiel gehen, von der ersten Sekunde an hellwach sein.“

Geht diese Rechnung auf, könnte es mit dem nächsten Erfolg im schwäbischen Derby etwas werden. Dann könnten die grün-weißen Fans noch etwas feiern in der Porsche-Arena, ehe sie sich in den dichten Verkehr stürzen, der auch wegen des anschließenden Heimspiels des VfB Stuttgart rund um den Wasen erwartet wird.

Info TVB-Kapitän Simon Baumgarten ist morgen um 23.35 Uhr Gast bei der SWR-Sportsendung „Sport im Dritten“.