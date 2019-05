Das kleine Fünkchen Hoffnung von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen auf die Qualifikation für den Europapokal ist seit Donnerstag erloschen: Die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer verlor bei den Rhein-Neckar-Löwen verdient mit 27:33 (17:15). Dabei hatten die Grün-Weißen den Tabellendritten aus der Kurpfalz im ersten Durchgang zeitweise gut im Griff und schienen ihre starke Auswärtsserie von zuletzt 13:1 Punkten weiter ausbauen zu können.

Nach einem Fehlerfestival in den ersten 16 Minuten auf beiden Seiten hatte Coach Mayerhoffer genug gesehen und nahm beim Stand von 10:8 die erste Auszeit. Diese fruchtete sofort, denn Frisch Auf spielte fortan konzentrierter und mit hohem Tempo, drehte den Spieß um und ging in der 27. Minute durch Linksaußen Marcel Schiller mit 16:13 in Front. Kreisläufer Kresimir Kozina, mit sechs Toren bei sechs Versuchen bester Göppinger Schütze, bestätigte wenig später die Drei-Tore-Führung (17:14/29.). Zu diesem Zeitpunkt war Rückraumschütze Sebastian Heymann nicht mehr auf der Platte, weil er bei einem Gegenstoß mit dem linken Fuß umgeknickt war.

Im zweiten Abschnitt machten die Mannheimer gleich zu Beginn mächtig Dampf und übernahmen beim 19:18 in der 35. Minute durch den überragenden Mittelmann Andy Schmid die Führung. Frisch Auf blieb zwar zunächst dran und konnte beim 21:21 durch Kozina in der 38. Minute zum letzten Mal ausgleichen. Doch anschließend zogen die Löwen mit einer 5:0-Serie zum 26:21 entscheidend davon. Nicht nur in dieser Phase scheiterten die Göppinger gleich mehrfach an Löwen-Keeper Mikael Appelgren. „Wir waren in der zweiten Hälfte zu passiv in der Abwehr“, kritisierte Rechtsaußen Marco Rentschler, „wir haben über die Mitte zu viele Tore kassiert, dazu zwei ins leere Tor. Das darf uns nicht passieren.“

Für die Tore von der Mitte zeichnete Löwen-Nationalspieler Jannik Kohlbacher verantwortlich, der mit sieben Treffern hinter Jubilar Schmid, der sein 300. Bundesligaspiel bestritt und sogar 12/5 Tore warf, zweitbester Schütze des Abends war.

Für Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer hatte die Niederlage auch etwas Positives: „Immerhin haben wir gute Hinweise bekommen, wo wir für die kommende Saison ansetzen müssen.“

Damit warten die Frisch- Auf-Handballer seit mehr als 13 Jahren auf einen Sieg bei den Badenern. Beim 27:26-Erfolg im November 2005 hieß der Klub noch SG Kronau/Östringen.

Rhein-Neckar-Löwen: Appelgren, Adanir (ab 55.); Schmid (12/5), ­Lipovina (1), Sigurdsson (6), Röller, Radivojevic, Abutovic, Mensah Larsen (2), Fäth (3), Groetzki (2), Taleski, Guardiola, Kohlbacher (7).

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Prost (ab 45.); Kneule (4), Ritterbach, Heymann (1), Bagersted, ­Peric, Sliskovic (3), Sörensen, ­Schiller (5/2), Rentschler (2), ­Schöngarth (2), Zelenovic (4), Kozina (6).

Schiedsrichter: Geipel/­Helbig (Leipzig/Landsberg).

Zeitstrafen: 8:8 Minuten.

Zuschauer: 8000.