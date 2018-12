Handball Göppinger Pokalträume geplatzt

Wolfgang Karczewski

Wieder einmal war für die Bundesliga- Handballer von Frisch Auf Göppingen im DHB-Pokal das Viertelfinale Endstation. Gestern Abend musste die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer bei Liga-Konkurrent SC Magdeburg deutlich mit 40:27 (21:12) die Segel streichen und verpasste damit die vierte Teilnahme am Final Four nach 2003, 2005 und 2011.

Vom Anwurf weg überrannten die favorisierten Gastgeber die völlig überforderten Göppinger. War die Abwehr im bisherigen Saisonverlauf das Prunkstück der Grün-Weißen, so präsentierte sich die Hintermannschaft um Jacob Bagersted wie ein löchriger Käse. Gegen die schnellen Angriffe von Nationalspieler Matthias Musche und Co. war kein Kraut gewachsen. Der SCM traf aus allen Positionen und setzte sich rasch auf 10:5 ab (14.). Anschließend nahm Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer bereits seine zweite Auszeit, weil er sichtlich unzufrieden war mit dem uninspirierten Auftritt seiner Mannschaft. Gestützt auf einen überragend haltenden Jannick Green, zogen die Magdeburger bis zur Pause auf 21:12 davon und den Göppingern drohte eine herbe Klatsche.

In der zweiten Hälfte setzte sich das ungleiche Spiel in der mit 6372 Zuschauern gut gefüllten Getec-Arena fort. Den Magdeburgern gelang fast alles, während die Gäste sich beinahe kampflos in ihr Schicksal ergaben. Trainer Mayerhoffer versuchte zwar, mit Umstellungen in der Abwehr den Rückstand in Grenzen zu halten, doch alles, was die Frisch-Auf-Akteure auch versuchten, verpuffte im Angriffswirbel der Börde­städter.

Der SCM, der sich knapp zwei Wochen auf die Pokalpartie vorbereiten und dadurch mehr Kraftreserven mobilisieren konnte – die Göppinger mussten noch am vergangenen Sonntag ein Punktspiel bei GWD Minden bestreiten – war in allen Belangen das bessere Team. Für die Göppinger war es die höchste Saisonniederlage nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen in der Liga. Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer zeigte sich sehr enttäuscht von der herben Klatsche. „Am Anfang hat uns Magdeburgs Torwart Jannick Green den Zahn gezogen. Unsere Wurfauswahl war nicht optimal. Es war eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage.“

SCM-Coach Bennet Wiegert war nach drei Pleiten erleichtert nach dem deutlichen Sieg seiner Mannschaft: „Es war für uns keine Selbstverständlichkeit so aufzuspielen. Wir waren ab der ersten Minute präsent. Aber klar ist auch, dass wir nicht immer so spielen können.“

SC Magdeburg: Green, Quenstedt (bei einem Siebenmeter); Musa, Chrapkowski (3), Musche (10/5), Kluge (1), Pettersson (1), de la Pena (3), Plaza (1), Molina, Christiansen (3), Lagergren (4), Weber (7), M. Damgaard (7).

Frisch Auf Göppingen: Rebmann (ab 17.), Prost; Kneule (2), Ritterbach, A. Damgaard (1), Heymann, Bager­sted (2), Peric, Sliskovic (2), Schiller (5/1), Rentschler (6/4), Goller (1), Schöngarth (3), Zelenovic, Kozina (5).

SR: Hurst/Krag. – Zeitstrafen: 8:8 Minuten. – Zuschauer: 6372.